August Heinrich von Fallersleben verfasste das „Lied der Deutschen“ am 26. August 1841 während eines Aufenthaltes auf der damals noch zu England gehörenden Insel Helgoland. Es geht darin um Freiheit, um die nationale Einheit und letztlich um das Vaterland: „Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand“ – genau diese Werte, die für alle ein Garant sein sollen, sind gleichzeitig auch Stolpersteine für so manch einen, der seither mit dem deutschen Adler aufläuft.

Mesut Özil, Jérôme Boateng und Sami Khedira sangen die Hymne jahrelang nicht mit. Sie alle wurden kritisiert, von den Medien und der Gesellschaft. Der DFB-Ehrenpräsident Gerhard Mayer-Vorfelder forderte die Sangespflicht nach dem EM-Aus 2012 gegen hymnenstarke Italiener. 2014 legte Bundesinnenminister Thomas de Mazière nach, bat die Nationalspieler mitzusingen. Begründung: Sie treten für Deutschland an, was gerne überzeugender zelebriert werden solle.

Interessant: Manche singen bei der EM äußerst inbrünstig (alle Italiener), andere gar nicht (am Sonntag die Belgier Kevin De Bruyne und Kapitän Eden Hazard). Wieso hinterfragt das kaum jemand? Was macht es eigentlich für einen Unterschied, in Bezug auf die Leistung im Spiel, ob man singt oder nicht singt? Ist es am Ende dann doch nur der gesellschaftliche Nutzen, den vor allem die Politik gerne fordert, wenn es um anstehende Wahlen geht?

Mehr Diversität

Deutschland will vielfältiger sein und fordert in allen Bereichen mehr Diversität. Die Hymne selbst beschreibt in ihrer doch eher archaischen Art und Weise eine Welt, die diesen Werten, gesellschaftspolitisch gesehen, aktuell hinterherhinkt. Denn all das, was von Fallersleben reflektiert, gilt nicht für alle Menschen, die in diesem Land versuchen, sich der Mitte der Gesellschaft möglichst deutschkonform anzupassen. Mesut Özil, der im Februar bei den türkischen Fans erneut in die Kritik geriet, weil er konsequent auch bei Fenerbahce Istanbul die Hymne nicht mitsingt, wies bereits 2017 daraufhin er, dass er den Moment zum Beten nutze. Özil, Boateng, Khedira, De Bruyne, Hazard und Co. mögen ihre persönlichen Gründe haben, die Nationalhymne nicht zu singen. Was die deutschen Spieler allerdings vereint: Hierzulande dient der Fußball als gesellschaftspolitische Wohlfühlblase – solange man gemeinsam gewinnt. Platzt sie, dann ist der Sündenbock jener, der die Hymne nicht mitgesungen hat.

Veränderung nötig

Wer meint es ernst? Die erste kritische Frage hätte längst lauten müssen: Warum singt man eine politisch ambitionierte Hymne, deren Text zwei Weltkriege überschattet, überhaupt vor einem Fußballspiel? Und warum wird das nicht in der kompletten Sportwelt so gemacht? So lange man dieser Frage nicht auf den Grund geht, lohnt die ganze Diskussion kaum. In der deutschen Nationalmannschaft singen alle mit. Nur: Wer meint es ernst und wer geht Diskussionen aus dem Weg?

Die Dokumentation „Schwarzer Adler“ beschreibt auf den Punkt, weshalb es wichtig ist, dass Diversität auch das Zulassen von Veränderung bedeutet. Es wäre sinnvoll, mal über einen neuen Text der deutschen Nationalhymne nachzudenken, der all die Vielfalt in Worten einfängt, die dieses Land so dringend braucht.

