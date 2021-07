Der Anteil der Deutschen, die glauben, dass Stress hässlich macht, liegt angeblich bei 57 Prozent. Haben Statistikerinnen und Statistiker erforscht. Keine Angaben gibt es dazu, was wir mit der Information anfangen sollen. Keinen Stress mehr haben? Interessant, aber unappetitlich: Der Durchschnittsmensch isst in seinem Leben zehn Spinnen und 70 Insekten während der Nacht. Doch was nützt die

...