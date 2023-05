Mannheim. Nach nur Rang sechs beim Longines-EEF-Nations-Cup am Sonntag, war der Montag der Tag der Österreicher. Erst erklang beim 59. Mannheimer Maimarktturnier für Nationenpreisreiterin Alessandra Reich die Nationalhymne nach ihrem Sieg im Preis des Ministeriums für Ländlichen Raum. Dann feierten im Dressur-Viereck Stefan Lehfellner und Renata Voglsang einen Doppelerfolg. Der 40-Jährige und sein 13-jähriger Oldenburger Rappe Roberto Carlos erhielten 71,808 Prozent und lagen am Ende knapp vor Voglsang/Fürst Ferdinand Zur Hohenlohe (70,979).

Indirekt ging auch Rang drei an Österreich, denn Sandra Nuxoll (Dinklage) stammt aus Vorarlberg und ritt bis 2021 für ihre Geburtsheimat. Seither sattelt sie für Deutschland, wo sie mit ihrem Ehemann wohnt. Die Vorstellung auf Bonheur de La Vie wurde mit 70,858 bewertet. Topfavorit Sönke Rothenberger (Bad Homburg) zog nach seinem Grand-Prix-Sieg am Sonntag seinen 11-jährigen Matchball mitten im Special zurück, weil dessen Zunge über das Gebiss gerutscht war, was zu großen Abzügen geführt hätte.

Werth erfüllt Erwartungen

„Ich bin sehr glücklich, hatte mit dem Sieg eigentlich gar nicht gerechnet“, freute sich Lehfellner bei seinem zweiten Start in Mannheim. Er lebt seit sieben Jahren mit Dressurreiterin Victoria Max-Theurer in Schloss Achleiten bei Kremsmünster und machte dort seine ersten Grand-Prix-Schritte. „Roberto Carlos ist sehr umweltorientiert, er muss sich immer erst akklimatisieren. Diesmal ging es überraschend schnell. Am Sonntag beim Grand Prix bereiteten ihm noch die Kameras Unbehagen. Außerdem war es seit dem Winter in Frankfurt sein erstes Turnier“, strahlte Lehfellner auch über sein bislang zweitbestes Ergebnis. „Es zahlt sich aus, dass Vicky und ich seit vier Jahren mit Isabell Werth trainieren, da hat sich fachlich und menschlich eine einzigartige Freundschaft entwickelt.“

Die Team-Olympiasiegerin aus Rheinberg erfüllte zusammen mit Goldkollegin Dorothee Schneider (Framersheim) im zur Kür führenden Grand Prix alle Erwartungen. Die Entscheidung zwischen Werths 17-jährigem Emilio (1./73,718) und Schneiders elfjähriger Sister Act (2./73,217) fiel knapp aus. Mit Abstand folgte Jasmin Schaudt (Albstadt), die Ehefrau des zweimaligen Olympiasiegers Martin Schaudt, auf dem 13-jährigen Fano (3./71,652). Die zehn Besten unter den zwölf Reiterinnen und Reitern aus sechs Nationen machen am Dienstag im Grand Prix Kür weiter (13 Uhr, Turnierplatz II).

Weichenstellung beim Nachwuchs

Was im Springen der U-25-Pokal, ist in der Dressur die Piaff-Förderpreis-Serie. Seit 23 Jahren gibt es das Turnier für den Nachwuchs, das über vier Stationen geht und für die Punktbesten im November in Stuttgart endet. Mannheim ist traditionell der Auftakt, hier werden bereits die Weichen gestellt, wer in der Saison den Ton angibt. Beim Maimarktturnier waren das Semmieke Rothenberger (Bad Homburg), Alina Schrader (Hamburg) und Helen Erbe (Krefeld). Angeführt von der aus der Dressurfamilie Rothenberger stammenden jüngeren Schwester von Sönke Rothenberger machte das Trio die ersten Plätze in der Vorbereitungs- und in der Wertungsprüfung unter sich aus.

Die 24-jährige Rothenberger holte auf dem 13-jährigen Farrington sowohl im Intermediaire (75,020 Prozent) als auch im anspruchsvolleren Grand Prix (73,410) Platz eins. Auf dem von ihrer älteren Schwester Hannah „geerbten“ 16-jährigen Carlos sicherte sich die U-25-Team-Europameisterin Helen Erbe Rang zwei (72,564), in der Vorbereitung hatte sie Platz drei belegt (71,647). Umgekehrt lief es bei der deutschen U-25-Meisterin Alina Schrader (Hamburg) und ihrem 14-jährigen Paolo. 72,500 Prozent bedeuteten Rang zwei in der ersten Prüfung, im entscheidenden Grand Prix wurde sie mit 72,077 Prozent Dritte.

„Badenia“ steht an

Auf dem Springplatz ging es im Diringer & Scheidel-Preis nicht nur um Weltranglistenpunkte, sondern wurden auch die letzten Plätze für die das Maimarktturnier traditionell abschließende „Badenia“ vergeben. (Dienstag, 14 Uhr/15.30 Uhr). Von den 50, die im letzten „Badenia“-Test auf Augenhöhe in den Parcours von Christa Jung einritten, schafften 14 eine Null-Fehler-Runde. Die schnellste der Schweizer Romain Duguet auf Bel Canto (1./66,03), der im Nationenpreis mit seiner Equipe Fünfter geworden war. Sechs Zehntel langsamer war Jörne Sprehe (Fürth) auf Hot Easy (2./66,65). Als erste hatten der 25-jährige Perspektivkader-Angehörige Cedric Wolf (Buchholz) und sein Capitano die „Null“ gepackt, am Ende reichten die 67,54 Sekunden zu Rang drei.