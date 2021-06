Der schwere Kampf um die Herzen der Fans

Seefeld. So ausgelassen wie am Montag hat man Franco Foda noch nicht häufig gesehen. Völlig losgelöst und euphorisch feierte der Trainer der Österreicher den historischen Sieg von Bukarest, durch den das Team Austria erstmals überhaupt bei einer Fußball-EM das Achtelfinale erreicht hat. Foda ballte die Faust, schrie seine Freude in die TV-Kameras und machte zusammen mit den Spielern die Welle vor den mitgereisten Fans. „Das sind die schönen Tage im Fußball. Wir wollten Geschichte schreiben, das haben wir geschafft“, sagte Foda nach dem 1:0 gegen die Ukraine.

Seinen Platz in den Geschichtsbüchern des österreichischen Fußballs hat Foda damit sicher, den in den Herzen der Österreicher aber noch lange nicht. Seit Herbst 2017 ist der 55-Jährige für das Nationalteam Österreichs verantwortlich, und praktisch seit diesem Zeitpunkt steht er auch in der Kritik. Als „bieder, ernst und humorlos“ bezeichnete ihn das Fußball-Magazin „Ballesterer“ zuletzt. „Foda begreift Fußball als ein Spiel der Fehlervermeidung“, lautete die Kritik.

Goldene Generation

Franco Foda bejubelt den 1:0-Sieg gegen die Ukraine. © dpa

Und das in einer Zeit, in der sie in Österreich davon überzeugt sind, eine Art Goldene Generation zu haben. Spieler wie David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer oder Stefan Lainer sammelten zuletzt mit den Clubs in der Champions League europäische Erfahrung, ein Marko Arnautovic hat auch einen Namen von internationalem Klang. Insgesamt 21 Spieler aus dem aktuellen EM-Kader stehen bei deutschen Clubs unter Vertrag. Die Erwartungen in der Alpenrepublik sind riesig. Auch und vor allem an Foda. „Es war extrem viel Druck auch für ihn“, sagte Leipzigs Sabitzer am Mittwoch im Trainingscamp in Seefeld. Foda selbst versucht, die große Erwartungshaltung nicht an sich heran zu lassen. „Ich habe 14 Tage keine Zeitung gelesen“, sagte er rund um den Showdown gegen die Ukraine. „Ich bin ein Mensch, der seine Entscheidungen alleine mit seinem Trainerteam treffen will. Ich wollte mich von nichts beeinflussen lassen.“

Gegen die Ukraine gelang ihm das sehr gut. Mit der Versetzung von Kapitän Alaba auf die linke Seite und der Hereinnahme von Florian Grillitsch lag er richtig. „Das ist ein Tag, an dem die Arbeit des Teamchefs beurteilt wird“, konstatierte Herbert Prohaska als Fußball-Chefkritiker der Nation im ORF. „Und heute sind wir zufrieden“, sagte Österreichs Fußball-Legende. „Franco Foda hat einen sehr großen Anteil an diesen Leistungen bei der EM“, lobte auch Sportdirektor Peter Schöttel. dpa

