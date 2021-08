Der Präsident wünscht nur das Beste

Frankfurt. Das „German Wunderkind“ durfte als erstes zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, doch es war ihr fast ein bisschen unangenehm. Verbandspräsident Friedhelm Julius Beucher bekniete die seit Donnerstag 17-Jährige Merle Menje regelrecht, zu dem prominenten Gast auf die Bühne zu kommen. Dort gratulierte ihr der Bundespräsident herzlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachher lächelte die aus Singen stammende, aber für Mainz startende Rollstuhlsprinterin über das ganze Gesicht. „Es war das schönste Geburtstags-Geschenk, das ich mir vorstellen konnte“, sagte sie. Vor zwei Monaten war für den Teenager noch nicht an eine Paralympics-Teilnahme zu denken, nach je zwei Gold- und zwei Silbermedaillen bei der EM im Juni ist sie plötzlich dabei. Das Internationale Paralympische Komitee feierte sie als „Wunderkind“.

Bundespräsident Steinmeier verabschiedet Merle Menje. © dpa

Dass Steinmeier am Donnerstag die mit 55 Athleten oder Betreuern größte aller deutschen Delegationen am Frankfurter Flughafen verabschiedete und dass er sich sogar ausreichend Zeit für Smalltalk nahm und für Wünsche und Weiten interessierte, empfanden die Sportler als große Ehre. „Ich weiß das sehr zu schätzen“, sagte Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm: „Das zeigt, welchen Stellenwert der paralympische Sport inzwischen hat.“ Es ist das dritte Mal nach Horst Köhler vor Peking 2008 und Joachim Gauck vor Rio 2016, dass ein Staatsoberhaupt ein Paralympics-Team offiziell zu den Spielen verabschiedet.

Eigentlich habe er die deutschen Sportler ja in Japan besuchen wollen, erklärte Steinmeier. „Mein Besuch in Tokio war vorbereitet. Gerne hätte ich sie im Deutschen Haus besucht. Die Pandemie steht dem im Weg“, sagte er. „Deshalb freue ich mich sehr darüber, Sie heute wenigstens hier am Flughafen noch einmal zu treffen und Ihnen Erfolg für die Spiele zu wünschen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beucher erblickte unter den Athleten trotz der Umstände aber ausschließlich fröhliche Gesichter. „Wir standen in der letzten Wochen, wenn nicht ein ganzes Jahr seit der Verschiebung, unter Hochspannung“, sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes: „Nach dem Einchecken ist bei vielen eine Last abgefallen.“ dpa