Kassel. Die Chance zum Sieg, sie war in den Schlusssekunden wieder da. Doch die Rhein-Neckar Löwen gingen am Donnerstag in der Handball-Bundesliga wie schon am Dienstag beim unnötigen Remis gegen Leipzig erneut zu viel Risiko. 24:24 stand es 17 Sekunden vor dem Abpfiff in der Partie bei der MT Melsungen, als der zuvor überragende Lukas Nilsson ein viel zu gewagtes Anspiel an den Kreis wagte

