„Der Moment, der dich nachts um den Schlaf bringt“

Herzogenaurach. Da war sogar bei „Radio Müller“ erst einmal stundenlang Sendepause. Thomas Müller litt besonders intensiv nach dem EM-Aus der Fußball-Nationalmannschaft in der Kultstätte Wembley. Und dieses Leiden wird der 31-Jährige auch mit in den Urlaub nehmen.

© dpa

In der unruhigen Nacht nach dem 0:2 im Achtelfinale gegen England hatte der Münchner Leitwolf immer wieder diese eine Szene aus der 81. Spielminute vor Augen. Alleine lief er nach dem öffnenden Pass von Kai Havertz auf das englische Tor zu. Es war der Augenblick, in dem Müller dem Turnierverlauf und seinem eigenen DFB-Comeback mit dem Tor zum 1:1 noch einmal eine ganz neue Wendung hätte geben können.

„Da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts um den Schlaf bringt. Für den du als Fußballer arbeitest, trainierst und lebst“, schrieb Müller nach der benötigten Sendepause am Morgen nach seinem 106. Länderspiel in den sozialen Netzwerken. Müller ordnete die Dimension seines Fehlschusses klar ein: „Dieser Moment, wenn du es alleine in der Hand hast,

deine Mannschaft in ein enges K.o.-Spiel zurückzubringen und eine ganze Fußballnation in Ekstase zu versetzen. Diese Möglichkeit zu bekommen und sie dann ungenutzt zu lassen, tut mir verdammt weh.“

Womöglich wäre diese von Joachim Löw erst kurz vor dem Turnier zusammengeschusterte deutsche Mannschaft um die auf den letzten Drücker zurückgeholten Routiniers

Müller und Mats Hummels auch nach einem 1:1-Ausgleich ausgeschieden. Aber ein Müller-Tor hätte eben auch der Türöffner zum Viertelfinale werden können.

Aus 16 Metern schoss Müller links vorbei, den Ball traf er nicht optimal. Der Mann, der 39 oft wichtige Tore für Deutschland erzielte, sank auf die Knie, fasste sich entsetzt an den Kopf. Bei seiner Auswechslung schimpfte Müller ohne Ende – vor allem wohl über sich selbst. Er konnte den persönlichen EM-Fluch nicht abschütteln. 2012, 2016, 2021, drei EM-Turniere, null Tore. Bei drei Weltmeisterschaften müllerte es dagegen bei zehn Treffern.

Direkte Vorwürfe erntete er nicht. Mit dem Bundestrainer tauschte er sich aus über den Fehlschuss. „Thomas hat das in seiner ureigenen humorvollen Art kommentiert. Er hat zu mir gesagt: ,Trainer, wenn ich die Chance gemacht hätte, hätte uns das sicherlich nicht geschadet’“, erzählte Löw: „Und ich habe gesagt: Stimmt! Diese Chance hätte uns zurück ins Spiel gebracht.“ Löw ist überzeugt: „Thomas kann auch mit so einer Situation umgehen. Der wird das auch gut verarbeiten.“

Müller und Hummels: Ihre Rückholaktion sollte zu anderen Resultaten führen. War’s das jetzt schon wieder mit ihrem DFB-Comeback? Beide vermieden spontane Festlegungen. Gedanken über die Zukunft will sich Hummels „irgendwann in ein paar Wochen machen“. dpa