Tono Kirschbaum hat am Tag danach nur flüchtig den Ausblick auf die Silhouette von Valencia genießen können. Für ausgedehntes Sightseeing blieb dem Heimtrainer von Amanal Petros keine Zeit mehr – der Flieger in die Heimat wartete. Deutschlands Spitzenläufer hat es insofern besser: Weil dessen Freundin gerade ihr Erasmus-Semester in der spanischen Hafenstadt absolviert, bleiben beide noch ein

...