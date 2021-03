Mannheim. Es gab schon Siege, über die sich die Rhein-Neckar Löwen deutlich mehr freuten. Zugegeben, so richtig fehlte am Donnerstagabend auch ein Grund, um übermäßig glücklich oder gar euphorisch zu sein. Der Derby-Erfolg in der Handall-Bundesliga über die Eulen Ludwigshafen war erwartet worden, die erhoffte, um nicht sagen: ersehnte, spielerische Befreiung blieb beim 31:27 aber aus. „Es war ein Kampfspiel. Gegen die Eulen ist es nie schön. Die machen das clever, spielen lange Angriffe. Wir haben keinen Zugriff bekommen. Aber wir haben gewonnen“, stellte Spielmacher Andy Schmid das Resultat über alles andere. Und das Ergebnis stimmte nun mal.

Vielleicht ist es deshalb auch übertrieben zu sagen, die Löwen hätten sich paradoxerweise noch tiefer in die Krise gesiegt. Gleichwohl stellt sich die berechtigte Frage, wie diese verunsicherte Mannschaft in dieser instabilen Verfassung am Sonntag (16 Uhr) das schwere Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig gewinnen soll. Zur Erinnerung: Beim 23:28 in der Hinrunde waren die Löwen chancenlos. Und zwar gegen einen Gegner, der ihnen ohnehin nicht liegt. Das sind jetzt erst einmal keine guten Nachrichten.

Zwei Stars auf Formsuche

„Da müssen wir jetzt durch. Solch eine Phase hat fast jede Mannschaft mal in der Saison“, sagte Rechtsaußen Patrick Groetzki, der seinem eigentlich belanglosen Satz mit einem zwar kleinen, aber eben wichtigen und vor allem richtigen Einschub, eine größere Bedeutung gab: „Bei uns dauert das ein bisschen zu lang.“ Magere 5:5 Punkte sammelte der zweifache deutsche Meister in diesem Jahr, nur vier seiner zurückliegenden zehn Bundesliga-Begegnungen gewann er. Eine bedrückende Bilanz, die weder den eigenen Ansprüchen noch den eigenen Erwartungen entspricht. Erst recht in Kombination mit den zuletzt spielerisch dürftigen Auftritten des gesamten Teams, zu denen sich dann auch noch ein paar individuelle Sorgen gesellen.

Aufwärtstrend bei Tollbring

Lukas Nilsson versucht sein Glück mittlerweile zu erzwingen – und genau so sieht das dann auch aus. Der Schwede wirkt getrieben und gehemmt. Erst will er unbedingt die Wende zum Guten, nach ein, zwei Fehlern kommt aber nur noch wenig. Ein Teufelskreis. Umso mehr fällt es dann ins Gewicht, wenn Kapitän Uwe Gensheimer zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Nilsson und er wurden nun zum dritten Mal in Folge früh ausgetauscht. Für sie kamen Romain Lagarde und Jerry Tollbring. Beide machten ihre Sache besser, was insbesondere in Tollbrings Fall einen Wert hat. Er sendete ein Signal. An sich selbst. Und an den Verein.

Nachdem der Schwede hinter Gensheimer fast nie zum Einsatz gekommen war und deshalb Wechselwünsche hegte, könnte sich die Situation jetzt ändern. Ja, beim Remis in Minden spielte auch er schlecht. Doch gegen Göppingen und Ludwigshafen blieb der Linksaußen ohne Fehlversuch. Sieben Würfe, sieben Tore, davon drei Siebenmeter. „Diesmal ist es gut gelaufen“, sagte Tollbring, der kein Mann der lauten Töne ist, als einer der wenigen aber die SAP Arena mit einem guten Gefühl verlassen konnte, weil Ergebnis und eigene Leistung stimmten.

Kurzum: Bei ihm geht es ein wenig aufwärts – und vielleicht ja auch bald bei der gesamten Mannschaft. „Die Saison ist ein Wechselbad“, sagte Trainer Martin Schwalb, der traditionell das Positive in den Vordergrund rückte und seine Spieler stark redete: „Ich habe nichts zu kritisieren. Es ist nicht einfach gegen die Eulen, das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Aber wir waren jederzeit kampfbereit.“ Jetzt fehlt „nur“ noch die spielerische Befreiung.