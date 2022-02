Der König ist zurück in Freiheit

Zhangjiakou. Jarl Magnus Riiber kann und will das nie vergessen: Johannes Rydzek vor Fabian Rießle vor Eric Frenzel – deutscher Dreifachsieg. So sah das Podium bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang nach dem Wettbewerb der Nordischen Kombinierer von der Großschanze und über die zehn Kilometer in der Loipe aus. „Das ist meine Motivation, deshalb habe ich nach den Spielen viele Veränderungen vorgenommen“, hat Jarl Magnus Riiber, seit drei Jahren Dominator seines Sports, Anfang des Winters erzählt. „Ich habe damals mit dem Material gekämpft, ebenso die gesamte Saison damit, gesund zu bleiben. Ich hoffe, die vier Jahre haben dazu beigetragen, dass ich diesmal in Peking besser abschneide.“ Besser als Vierter, 2,8 Sekunden hinter Gold, 2,0 Sekunden hinter Bronze. Es war eine Demütigung, eine Lehre, der zwei Tage später Platz zwei in der Staffel folgte, hinter: Deutschland.

Doch dieses winzige Coronavirus hat den großen Plan des großen Norwegers gefährdet: Seit seiner Landung in China saß der 24-Jährige in Quarantäne, musste vergangenen Mittwoch tatenlos zusehen, wie der Titel von der Normalschanze an den Deutschen Vinzenz Geiger ging. Doch seit Montag darf er endlich wieder raus, ist der König der Kombinierer zurück in Freiheit.

Aber noch nicht zurück in seinem Reich. Er kann heute (9 Uhr/11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) bei der Entscheidung von der Großschanze und über die zehn Kilometer starten – im Gegensatz zu den ebenfalls positiv auf Covid-19 getesteten deutschen Konkurrenten Eric Frenzel und Terence Weber. Für ihn wird neben Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid Ersatzmann Manuel Faißt dabei sein. Für Weber gibt es somit auch keine Chance mehr, am Donnerstag im Teamwettbewerb zu starten. Für Eric Frenzel theoretisch schon.

Viele offene Fragen. Aber ist es eine gute Idee, nach einer Quarantäne den Wettkampf seines Lebens machen zu wollen? Was haben die zwölf Tage mit dem Körper und dem Kopf von Jarl Magnus Riiber gemacht, die nicht nur auf der Loipe, sondern auch auf einer neuen Schanze funktionieren müssen? Ist er gleich wieder ein Goldkandidat? Ist ein Start gar gefährlich? „Er verkraftet das alles sehr, sehr gut“, hat sein ehemaliger Teamkollege JanSchmid, der seit dieser Saison norwegischer Cheftrainer ist, am Sonntag gesagt. „Er trainiert. Also wird seine Form ganz gut sein, wenn er rauskommt.“ Riiber sei im Kopf stark, werde bereit sein für den Wettkampf, sobald er grünes Licht bekomme – das kam am Montag. Aber Riiber ließ das Training aus.

Faißt ersetzt Weber

Dass fitte Sportler nach einer Quarantäne schnell wieder funktionieren können, hat Kristian Ilves eindrucksvoll bewiesen. Der Medaillenkandidat aus Estland war ebenfalls mit Corona infiziert, darf seit Sonntag raus und trainieren. Er präsentierte sich in guter Verfassung, war im ersten Training von der Schanze der Beste. Aber Ivar Stuan ist vorsichtig. Der Teamchef der Norweger will nicht den Erfolg um jeden Preis: „Wenn du etwas falsch machst, kann das gravierende Konsequenzen haben. Jarl ist ein junger Kerl, er hat noch so viele Jahre. Wir müssen absolut sicher sein, dass er auch nach dem Wettkampf gesund sein wird. Wir wollen Jarl noch viele, viele Jahre in unserem Team haben.“ Wie wird die Entscheidung ausfallen? Riiber startet. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen drei Saisons steht auf der Startliste, wie aus den offiziellen Dokumenten hervorgeht.