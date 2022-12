„Der König hat uns verlassen“

Lionel Messi (Argentinien): „Ruhe in Frieden, Pelé.“

Neymar (Brasilien): „Ich würde sagen, dass der Fußball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert. Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen und vor allem den anderen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit.“

Kylian Mbappé (Frankreich): „Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Erbe wird niemals vergessen. Ruhe in Frieden, König.“

Cristiano Ronaldo (Portugal): „Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Edson Arantes do Nascimento. Dem ewigen König Pelé nur ein „Ade“ zu sagen, wird nie ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, den die gesamte Fußballwelt derzeit empfindet. Eine Inspiration für so viele Millionen, eine Referenz gestern, heute und für immer. Die Herzlichkeit, die Du mir immer entgegengebracht hast, wurde in jedem Moment erwidert, den wir geteilt haben, sogar aus der Ferne. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird ewig in jedem einzelnen von uns fortleben, die wir den Fußball lieben. Ruhe in Frieden König Pelé.“

Robert Lewandowski (Polen): „Ruhe in Frieden, Champion. Der Himmel hat einen neuen Star, und der Fußball verliert einen Helden.“

Mesut Özil (Weltmeister 2014): „Ruhe in Frieden für eine der größten Legenden des Spiels. Dein Vermächtnis wird für immer leben. Ich bin mir sicher, dass der „FC Himmel“ mit Maradona und Pelé zusammen für immer unbesiegbar sein wird.“

Sergio Ramos (Spanien): „Über eine Legende oder eine historische Figur zu sprechen, greift zu kurz. Einfach, O Rei hat uns verlassen. Der Fußball wird sich immer an dich erinnern. Ruhe in Frieden Pelé.“

Rio Ferdinand (England): „Die Legende, die unter den Legenden am höchsten stand. Hatte immer Zeit für alle! Der Spieler, der Mann, die Ikone.“ dpa