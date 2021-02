Mannheim. Den Weg in die SAP Arena kennen Anna Pogany und der SSC Palmberg Schwerin ganz gut. 2019 stellte der zwölffache Volleyball-Meister in Mannheim mit einem 3:0 gegen den Dauerrivalen Allianz MTV Stuttgart seinen sechsten Triumph im DVV-Pokal sicher. „Diese Pokalspiele sind etwas ganz Besonderes, das man sein ganzes Volleyball-Leben nicht vergisst“, sagt Schwerins 26-jährige Libera, die 2014 – damals noch im Trikot der Roten Raben Vilsbiburg und im Gerry-Weber-Stadion in Halle – die Trophäe zum ersten Mal in den Händen hielt.

Anders als vor zwei Jahren, als noch über 10 000 Zuschauer in der Mannheimer Arena die Kulisse für das „Highlight-Event des Jahres“ (SSC-Trainer Felix Koslowski) bildeten, muss Pogany ihr drittes DVV-Pokalfinale am Sonntag (14.15 Uhr/Sport1) vor leeren Rängen angehen. „Beim Supercup im Oktober hat uns die Gelbe Wand noch eine tolle Überraschung und einen Motivationsschub mitgegeben, als die Fans vor unserer Abfahrt vor der Halle standen“, erinnert sich die gebürtige Berlinerin an eine der letzten Begegnungen mit dem eigenen Anhang: „Natürlich ist man als Spieler traurig, dass so ein großes Event ohne Zuschauer ausgetragen wird. Aber das kann man jetzt nicht ändern und es ist für alle gleich.“

Premiere für Potsdam

Vor dem Finale gegen den SC Potsdam gilt der SSC Palmberg als leicht favorisiert. Dabei spricht vor allem die Pokalhistorie für die Schwerinerinnen, die 2017 erstmals in Mannheim um die DVV-Trophäe spielten (2:3 gegen Stuttgart). Für den Tabellenvierten aus Potsdam ist es dagegen die erste Finalteilnahme. In der Bundesliga liegen die SSC-Frauen drei Punkte vor Potsdam auf Platz drei. Die beiden direkten Duelle in der Liga entschied Schwerin knapp mit 3:2 für sich. Vor zwei Wochen drehten die Mecklenburg-Vorpommerinnen einen 0:2-Rückstand.

„Gefühlt spielen wir immer 3:2“, hat Schwerins Coach Koslowski auch die Ergebnisse aus der Vorsaison noch im Hinterkopf. Der 36-Jährige, der zusätzlich als Frauen-Bundestrainer fungiert, stellt sich auf ein „sehr spannendes Pokal-Endspiel“ ein: „Beide Mannschaften sind auf Augenhöhe. Kleinigkeiten werden den Unterschied machen.“

In der laufenden DVV-Pokalsaison haben beide Teams ihre Feuertaufe schon hinter sich. Schwerin besiegte im Halbfinale Titelverteidiger und Liga-Primus Dresdner SC. Potsdam zog mit einem 3:1-Sieg über den mit Dresden punktgleichen Zweiten und Vize-Pokalsieger Stuttgart ins Endspiel. Der SSC gewann zuletzt sechs von sieben Partien. Die Potsdamerinnen tankten mit 3:0-Erfolgen gegen Stuttgart und in Straubing Selbstvertrauen.

Dass Potsdam von keinem Geringeren als Guillermo Naranjo Hernández trainiert wird, dürfte für Schwerin Warnung genug sein. Der 43-jährige Spanier holte zu Stuttgarter Zeiten zweimal den DVV-Pokal – zuletzt gelang ihm das 2017 gegen Schwerin. „Guillermo ist einer der besten Trainer, die wir in Deutschland haben“, zollt Koslowski seinem Kollegen Respekt. cpa