Der Gala folgt die Pflicht

Mönchengladbach. Beschwingt vom Pokal-Spektakel gegen den FC Bayern hat Borussia Mönchengladbach mit dem ersten Bundesligasieg seit 24 Jahren gegen den VfL Bochum nachgelegt. Am Sonntag besiegte das Team von Trainer Adi Hütter den Aufsteiger verdient mit 2:1 (2:0) und hat nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga wieder Anschluss an die Europapokalplätze. Vor 42 361 Zuschauern schossen Alassane Plea (12. Minute) und Jonas Hofmann (40.) die Borussia vier Tage nach der 5:0-Gala gegen die Bayern nach 15 Ligaspielen gegen Bochum mal wieder zu einem Punkte-Dreier. Der Anschlusstreffer von Danny Blum (86.) kam zu spät. Zuletzt hatte Gladbach am 13. September 1997 gegen Bochum im Oberhaus gewonnen.

Durch den hoch verdienten Sieg in einem einseitigen Spiel überholten die Gladbacher in der Tabelle nach zehn Spieltagen den rheinischen Rivalen 1. FC Köln und sprangen mit nun 14 Zählern auf Rang zehn. Der Aufsteiger aus Bochum, der zuvor zwei Siege eingefahren hatte, bleibt mit zehn Punkten Tabellen-14.

Der Franzose Plea, der zuvor kaum überzeugen konnte in dieser Saison, zeigte diesmal indes eine starke Leistung, war stets anspielbar und gefährlich im Dauer-Angriffsmodus der Gladbacher. dpa