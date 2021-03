Berlin. Zwei der mächtigsten Männer im deutschen Handball erhöhen vor dem Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin den Druck auf die Nationalmannschaft.

Sollte die DHB-Auswahl ein Ticket für die Spiele in Tokio verpassen, könnte das laut Verbandspräsident Andreas Michelmann schwerwiegende Folgen haben. „Wir haben das ja schon 2012 gesehen, als wir nicht bei Olympia dabei waren. Das könnte wie ein Katalysator in die negative Richtung wirken“, sagte der 61-Jährige. Bundesliga-Präsident Uwe Schwenker beschäftigt sich dagegen nicht mit dem Worst Case. „Ich gehe von einer erfolgreichen Olympia-Qualifikation aus“, sagte das HBL-Oberhaupt. Allerdings wurde am Dienstagabend bekannt, dass Füchse Profi Paul Drux nicht mitwirken kann. Der 26-jährige Rückraumspieler erlitt im Bundesligaspiel der Füchse Berlin bei TUSEM Essen einen Außenmeniskusschaden im linken Knie.

Beide wissen allerdings, dass die DHB-Auswahl nach dem historisch schlechten zwölften Platz bei der WM im Januar nun vor einer großen Herausforderung steht. Beim Quali-Turnier in Berlin trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason von Freitag bis Sonntag auf Vize-Weltmeister Schweden, den EM-Vierten Slowenien und Algerien. Zwei Teams der Vierergruppe sichern sich ein Tokio-Ticket. „Das ist kein Selbstläufer. Als deutsche Nationalmannschaft können wir diese Aufgabe zwar selbstbewusst angehen, aber auch mit dem entsprechenden Respekt“, so Schwenker.

Nationalspieler Philipp Weber hält sein Team nicht für den großen Favoriten. „Wenn wir jetzt vor 10 000 Zuschauern gespielt hätten, wären wir sicher der Favorit, das ist ganz klar“, sagte der Spielmacher. Wegen der Corona-Pandemie muss die DHB-Auswahl aber ohne Fans auskommen. „Ich gehe da nicht zu 100 Prozent mit, dass wir der klare Favorit sind. Wir sind ein Mitfavorit.“ dpa