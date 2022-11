Der beeindruckende Kylian Mbappé und das Ende eines WM-Fluchs

Doha. Es sind oft kleine Gesten, die das große Ganze am besten beschreiben. Gerade hatte sich Kylian Mbappé in der Nachspielzeit noch eine Trinkflasche reichen lassen und einen Schluck genommen, als am Spielfeldrand die Tafel mit der Nummer sieben aufleuchtete. Sofort ging Frankreichs Wunderstürmer einige Schritte zur Mittellinie und streckte die Hand in Richtung Antoine Griezmann aus, weshalb auch der Ausgewechselte einen letzten Umweg einbaute. Dann klatschten sich zwei Stars ab, deren kongeniale Koproduktion auf der Zielgeraden ein mitreißendes WM-Spiel entschieden hatte.

Um das sehr aufmüpfige Dänemark, zuletzt zweimal in der Nations League Bezwinger der Franzosen, mit 2:1 zu besiegen, musste die „Équipe Tricolore“ im Stadium 974 – die Zahl steht für Katars Vorwahl – nicht nur an ihre Grenzen gehen, sondern auch die Qualitäten ihrer Nummer zehn nutzen: Wie Mbappé das 1:0 erzielte, als er mit Linksverteidiger Theo Hernandez Doppelpass spielte (61.), war genauso klasse anzusehen wie das 2:1, als der 23-Jährige den Ball mit dem Oberschenkel im Sprung über die Linie drückte (86.). Auch Nationaltrainer Didier Deschamps hüpfte von seiner Trainerbank, ballte die Fäuste und schrie seine Erlösung heraus.

Der Titelverteidiger hat also das Achtelfinalticket gelöst. Das letzte Gruppenspiel gegen Tunesien ist nur noch Schaulaufen. Vom Fluch der Weltmeister kann niemand mehr reden, nachdem Italien (2010), Spanien (2014) und Deutschland (2018) zuletzt in der Vorrunde die Biege gemacht hatten. Aber was bitte hatte Frankreich damit zu tun, fragte sich Deschamps. Diesmal rollte der 54-Jährige mit den Augen, wie es früher nur der französische Komiker Louis de Funès konnte. „Ich war nie in Angst. Die Statistik hat mich nicht interessiert.“

Tapfere Dänen hatten zwischenzeitlich durch einen Kopfball von Andreas Christensen (68.) ausgeglichen, aber die besseren Individualisten führten „Les Bleus“ trotz ihrer vielen Ausfälle zum zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Es muss für dieses Turnier gar kein Nachteil sein, dass mit Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe und zuletzt Lucas Hernandez wichtige Stützen des Weltmeister-Teams von 2018 weggebrochen sind. Und die Abreise ihres Torjägers Karim Benzema bedeutet zwar sportlich einen Nachteil, kann aber atmosphärisch ein Vorteil werden: Dessen früher artikulierte Geringschätzung gegenüber Olivier Giroud, sein fortwährender Neid auf Mbappé: Solche Konflikte muss niemand mehr moderieren. Zudem sind die Lektionen des Achtelfinalaus gegen die Schweiz bei der EM 2021 noch präsent. Die damals von Pogba personifizierte Überheblichkeit bei einer 3:1-Führung wird sich in Doha und Umgebung niemand mehr erlauben.

Bei der Neustrukturierung ist offenkundig, dass Mbappé mehr Mitsprache einfordert, was ihn zu erheblichem Tatendrang animiert. „Kylian ist ein Leader – auf seine Weise. Er ist nicht der Typ, der die lauten Kommandos gibt, aber er geht vorneweg“, versicherte Deschamps. Und „ein Ausnahmespieler, der fürs uns immer den Unterschied machen kann“, so der „General“, sei er ohnehin.

Halbe Milliarde Euro fürs Bleiben

Wenn Mbappé antritt, sieht das ungefähr so aus, als wenn reiche Katarer mit ihren Geländewagen durch die Sandwüste cruisen. Niemand kann diesen Wirbelsturm bei seiner Rekordjagd aufhalten: Mit sieben WM-Toren hat er Thierry Henry überholt und mit 31 Länderspieltoren steht er schon jetzt auf einer Stufe mit Zinedine Zidane.

Klar, dass ihn Paris Saint-Germain nicht abgeben wollte, wobei sie ihn auch nur von einem Wechsel zu Real Madrid abbringen konnten, indem absurde Summen an Handgeld und Gehalt, für Werbe- und Bildrechte flossen – über letzteren Punkt stritt Mbappé kürzlich erbittert mit dem französischen Verband. Gemunkelt wird von einem Paket von fast einer halben Milliarde Euro, dass letztlich der katarische Staatsfonds als PSG-Eigner schnürte.

Dass der Superstar in eben jenem Wüstenemirat nun gegen Dänemark die Superreichen verzückte, die sich zahlreich unter das Publikum in dem Container-Stadion gemischt hatten, passte irgendwie.