Der Außergewöhnliche

Tokio/Heilbronn. Emotional und erfolgreich ist der letzte olympische Moment für Frank Stäbler. Der 32-Jährige, der in der Bundesliga für die Red Devils Heilbronn kämpft, holt dank eines 5:4-Erfolges gegen den Georgier Ramas Soidse seine Medaille. Mit Bronze beendet der Mann aus Musberg seine internationale Karriere und sagt: „Atemberaubend. Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe es mit den allerletzten Kräften nach Hause gebracht.“ Blickwinkel einer außergewöhnlichen Laufbahn.

„Für mich ist diese Bronze-Medaille wie eine Gold-Medaille“, sagte Frank Stäbler. © dpa

Der Erfolgstyp

Ein Bild mit Symbolik: Frank Stäbler zieht seine Ringerschuhe aus, küsst sie und verneigt sich vor allen in der Halle. Es ist der Abschied eines außergewöhnlichen Athleten. Weltweit geschätzt ob seiner Kampfeskunst, prägt der fünfmalige Ringer des Jahres national seinen Sport wie keiner zuvor. Der dreimalige Weltmeister und Europameister vollendet seine Karriere auf der größtmöglichen Bühne. Seinem letzten Kampf gegen den Georgier RamasSoidse geht eine kaum vorstellbare Tortur voraus. Acht Kilo müssen runter, um in der Klasse bis 67 Kilo zu starten. Wie schon bei der WM 2019 gelingt es Stäbler, daher sagt er: „Für mich ist diese Bronzemedaille wie eine Goldmedaille.“ Mehr noch: Sie ist das „letzte Mosaiksteinchen, das noch fehlt“. Wieder einmal passt sein Motto: Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.

Der Kämpfer

Die Worte Caritas, Fidel, Spes – Glaube, Liebe, Hoffnung hat sich Frank Stäbler tätowieren lassen. Sie stehen für den großen Kämpfer, der auch nach Tiefschlägen wieder aufsteht und gestärkt zurückkommt. Seine Corona-Infektion im Herbst, nach der ihm Ärzte ein Belastungsasthma diagnostizieren, löst er auf seine Weise: Mit seinem Freund Yasin Seiwasser, einem Atemtrainer. Mit Übungen arbeitet sich der Griechisch-Römisch-Spezialist wieder an sein altes Leistungsniveau heran. Auch eine schmerzhafte Schulterverletzung drückt Stäbler beiseite. Nach der Verschiebung der Spiele um ein Jahr rebelliert sein geschundener Körper. „Vom Kopf und dem Herzen her war es klar, dass ich weiterkämpfe,aber meinem Körper hätte das Karriereende besser getan.“ Dann ist da noch der absurde Streit zwischen dem TSV Musberg und Stäblers Ringern, die sich als KSV abgespalten haben. Der Zwist führt dazu, dass er den Hühnerstall seines Opas mit kräftiger Hilfe von Papa Theo zum World Camp umbaut, wo er mit Partnern wie Red-Devil Abdolmohamad Papi täglich trainiert.

Der Private

Nur wenige Meter vom Hof seiner Eltern entfernt steht das neue Haus, das im Olympia-Jahr fertig wird. Seinen Anteil daran hat auch Jens Petzold, Abteilungsleiter der Red Devils. Er ist zu einem Freund Stäblers geworden. Dessen großes Herz gehört aber seinen „drei Prinzessinnen“. Seine Jugendfreundin Sandra Musch heiratet er 2017. Die Ehefrau hält sich bei Auftritten dezent im Hintergrund, ist aber fixer Bestandteil der grünen Wand – Stäblers großem Fanclub, der ihn um die Welt begleitet. Sie feiern ihren Bronze-Helden am Mittwoch via „Athlet Moment“, einem Monitor, über den ausgewählte Sportler in Tokio Verbindung zu ihren Lieben daheim aufnehmen dürfen. „Sie sind für mich einzigartig in der Ringer-Branche“, sagt Frank Stäbler. Im Mai 2018 kommt Tochter Alia Marie zur Welt. Zeitgleich hätte Frank Stäbler bei der EM in Kaspijsk ringen sollen – hat er nicht. Ein großer Rückhalt ist in all den Jahren auch die Mama. Sie möchte den vierjährigen Frank samt dessen Bruder Stefan einst im Mutter-Kind-Turnen anmelden, doch das ist ausgebucht. Stattdessen kommen die Söhne in den Musberger Ringer-Kindergarten.

Der Öffentliche

Noch in der Berufsschule fällt es Frank Stäbler schwer, vor seiner Klasse etwas vorzulesen. „Das war der blanke Horror für mich“, sagt er. Ein schleichender Prozess hin zum Medienprofi, der nie seine Authentizität verliert, folgt. Nach seinem WM-Titel 2015 in Las Vegas fühlt er sich dem medialen Ansturm nicht mehr gewachsen, arbeitet seitdem mit einem Management. Einer breiten Öffentlichkeit über die Ringerszene hinaus bekannt wird Stäbler 2016 mit seinem Einzug ins „Big Brother“-Haus. Zwei Wochen lang verfolgen ihn Millionen Zuschauer im Fernsehen.

Der Zukünftige

Es passt zu Stäbler, dass er auch für die Karriere nach der Karriere sechs bis sieben Projekte im Hinterkopf hat, um nicht in ein Loch zu fallen, wenn die hundertprozentige Identität mit dem Sport wegbricht. „Ich glaube, gerade aus diesem Grund schaffe ich den Absprung“, sagt er. Seit Jahren baut sich Stäbler eine Parallelwelt auf. Er arbeitet bereits als Speaker und Motivationscoach – am liebsten mit Kindern.