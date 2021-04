DEB-Team unterliegt zwei Mal

Pistian. Das stark ersatzgeschwächte Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite WM-Testspiel gegen die Slowakei verloren. Einen Tag nach dem 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0) nach Penaltyschießen zog das Team von Bundestrainer Toni Söderholm am Sonntag in Pistian mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) den Kürzeren. Deutscher Torschütze war Daniel Schmölz (39. Minute) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Der Nürnberger hatte auch am Samstag einmal getroffen.

AdUnit urban-intext1

Noch mit einer Rumpfauswahl absolviert Söderholm wegen der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga die erste Vorbereitungsphase auf die WM in Riga (21. Mai bis 6. Juni). Für ihn geht es insbesondere darum zu testen. Im zweiten Spiel gab Söderholm den Torhüter-Talenten Hendrik Hane und Mirko Pantkowski Bewährungschancen. dpa