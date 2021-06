DEB-Team hat 2018 im Hinterkopf

Drei Jahre ist es her, da wählte Marcus Kink als Namen für die Whats-App-Gruppe der Nationalmannschaft „Mission Gold“. Was wie ein Hirngespinst des langjährigen Musterprofis der Adler Mannheim klang, hätte sich bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea um ein Haar bewahrheitet. In einem Finale zum Nägel kauen unterlagen die „Silber-Helden“ ganz knapp einem russischen Team, das schon damals nicht unter seiner Flagge spielen durfte.

Während die Karriere von Kink, dem Rekordspieler der Kurpfälzer, ein Jahr später endete, sind in Lettland immerhin noch sieben seiner damaligen Kollegen dabei, die wissen, wie sich das „Wunder von Pyeongchang“ anfühlt und ein weiteres folgen lassen wollen: eine WM-Medaille.

Wer vor diesem außergewöhnlichen Turnier, das durch enorme Corona-Beschränkungen und politische Querelen mit Co-Gastgeber Belarus beeinflusst wurde und wird, über Edelmetall für das deutsche Team spekuliert hatte, dem wurde der Stempel des Träumers aufgedrückt.

Nicht ganz zu unrecht natürlich, wenn man sieht, wie sich die Schützlinge von Bundestrainer Toni Söderholm vor allem mit dem Toreschießen schwer tun. Aber ein alter Spruch lautet eben: Offensive gewinnt Spiele, Defensive Meisterschaften. Und in der Abwehr opfern sich Angreifer wie Verteidiger auf, werfen sich in Schüsse und haben mit Mathias Niederberger und Adler-Goalie Felix Brückmann zwei Granitblöcke als Turm in der Schlacht.

Wie so oft zeigt sich, dass ein intakter Teamgeist mehr wert ist als große Namen. Wenn dann noch individuelle Klasse und Kaltschnäuzigkeit – wie beim Penalty von Marcel Noebels gegen die Schweiz – dazu kommen, um so besser. Die Finnen werden die deutsche Mannschaft im Halbfinale auf die nächste ganz harte Probe stellen. Aber das DEB-Team ist auf einer Mission. Und die könnte mit dem nächsten Wunder enden.