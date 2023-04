DEB geht mit SAP Arena ins Rennen

Düsseldorf/Mannheim/Frankfurt. Die Eishockey-WM 2027 soll nach dem Willen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Mannheim und Düsseldorf ausgetragen werden. Wie der Verband mitteilte, würden die Gruppenspiele der DEB-Auswahl sowie zwei Viertelfinalpartien im Falle eines Zuschlags durch den Weltverband IIHF in Mannheim stattfinden. Die Spiele der anderen Gruppe ohne das deutsche Team sowie die Halbfinals, die Partie um Platz drei und das Finale würden in Düsseldorf ausgetragen werden. Köln und München haben überraschend das Nachsehen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich der DEB dafür entschieden hat, mit der SAP Arena als Austragungsort für die Eishockey-Weltmeisterschaft ins Rennen zu gehen. Wir alle erinnern uns noch mit großer Freude an die Eishockey-WM 2010, bei der wir bereits dabei sein durften“, wird Daniel Hopp, der Geschäftsführer der SAP Arena, in einer Pressemitteilung der Adler Mannheim zitiert. 2010 fand das Viertelfinale zwischen Deutschland und der Schweiz (1:0) in Mannheim statt.

Zudem bestätigte der DEB, dass ein mögliches Eröffnungsspiel wie schon bei der Heim-WM 2010 wieder in einer Fußballarena mit verschließbarem Dach stattfinden soll. Dafür kämen aktuell die Stadien in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Frankfurt infrage.

Bei der vorletzten Heim-WM 2010 hatte Deutschland auf Schalke vor knapp 78 000 Zuschauern die USA im Eröffnungsspiel mit 2:1 nach Verlängerung geschlagen. „Wir danken allen Arenen für ihre Mühen und ihren Aufwand hinsichtlich der Bewerbung. Die umfassende Unterstützung, die wir von den Städten und Bundesländern erfahren haben, hat uns sehr gefreut. Wir sind gut gerüstet für die letzte Phase der Bewerbung und hoffen auf eine Entscheidung zu unseren Gunsten“, sagte DEB-Präsident Dr. Peter Merten.

Die WM in vier Jahren wird Ende Mai beim IIHF-Kongress in Finnland am Rande der diesjährigen Weltmeisterschaft vergeben. Einziger Konkurrent Deutschlands ist Kasachstan.

Während man auf den Zuschlag für die WM 2027 hofft, befindet sich das deutsche Nationalteam aktuell in der ersten Vorbereitungsphase auf die diesjährigen Titelkämpfe in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai). Der neue Bundestrainer Harold Kreis bereitet dabei sein noch ersatzgeschwächtes Nationalteam auf die ersten WM-Tests am Donnerstag in Kassel (19.30 Uhr) und am Samstag in Frankfurt (17 Uhr/beide live bei Sport 1) gegen Tschechien vor.

„Wir wollen den maximalen Erfolg – wie auch immer der aussieht“, sagte Kreis vor seinem Debüt. Merten formulierte bereits im Vorfeld als Minimalziel unverhohlen: Erreichen des Viertelfinales bei der WM sowie die direkte Olympia-Qualifikation für die Winterspiele 2026 in Mailand. Dafür müsste Deutschland nach aktuellem Stand im Mai eine Runde weiter als die Schweiz oder die Slowakei kommen.

Der in Ladenburg lebende Deutsch-Kanadier Kreis wirkt aktuell vollkommen glücklich und mit sich im Reinen. „Ich bin unheimlich begeistert und voller Freude“, sagte er kürzlich im Sportschau-Podcast der ARD.

Bei der Verpflichtung des erfahrenen Coaches, der sowohl als Spieler als auch als Trainer für die Adler Mannheim tätig war, gab es aber auch kritische Kommentare, die den Aufschwung des deutschen Eishockeys und den neuen selbstbewussten Spielstil unter den jungen und innovativen Vorgängern Marco Sturm und Toni Söderholm in Gefahr sahen.

Kreis mit klaren Ansprachen

Doch Kreis beschwichtigte: „Taktisch wird sich nicht viel ändern. Wir werden das Spielerische beibehalten. Die Spieler sollen sicher und selbstbewusst mit der Scheibe umgehen. Ich will keine Mannschaft, die sich nur zurückzieht und defensiv spielt.“

Der größte Unterschied dürfte abseits des Eises zu erkennen sein. Klare Ansprachen und Entscheidungen zeichnen Kreis aus. Zudem gilt er als ein Trainer, der in kurzer Zeit die Kabine hinter sich vereint und sie im Griff hat. „Ich finde, dass er in Spielerkreisen sehr gut ankommt“, so DEB-Kapitän Moritz Müller über die Bundestrainer-Wahl.

Der Verteidiger der Kölner Haie wird wie einige andere Leistungsträger – darunter auch Spieler der Adler Mannheim – erst später in der WM-Vorbereitung zum Team stoßen. Dass Kreis erst kurz vor dem Abflug nach Finnland sein bestes Team zusammen haben wird, kennt der 64-Jährige bereits. Kreis stand schon bei der Heim-WM 2010 – und somit auch beim deutschen Halbfinaleinzug in der SAP Arena – als Co-Trainer an der Bande. (mit dpa)