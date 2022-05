Davis-Cup-Teamchef Kohlmann glaubt an Zverev

Paris. «Ich glaube, wenn er gegen Alcaraz spielt, dass er den schlagen kann. Und dass er den hier auch schlägt», sagte Kohlmann in einer Medienrunde mit deutschen Journalisten. «Und was dann passiert, muss man sehen.» Im Halbfinale könnten dann Novak Djokovic oder Rafael Nadal warten.

Alcaraz trauen viele Experten im Stade Roland Garros in diesem Jahr den Titel zu. Zuvor geht es für die deutsche Nummer eins am Freitag aber erst einmal in der dritten Runde gegen den Amerikaner Brandon Nakashima.

Am Mittwoch hatte sich Zverev in einem Fünf-Satz-Krimi gegen den Argentinier Sebastian Baez durchgesetzt und dabei sogar einen Matchball abwehren müssen. «Es geht darum, weiterzukommen. Gerade diese schlechten Tage musst du irgendwie überstehen. Das ist das Spezielle an einem Grand-Slam-Turnier», sagte Kohlmann. «Ich bin guter Dinge, dass er das auch gegen Nakashima hinbekommt.»

