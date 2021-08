Saitama. Als es nach dem Olympia-Aus recht schnell um die Frage nach seiner Zukunft ging, wurde Henrik Rödl ganz schmallippig. „Nein“, antwortete der Basketball-Bundestrainer kurz. Noch sei nicht geklärt, wie oder ob es für den Ex-Nationalspieler beim Deutschen Basketball Bund weitergeht. „Wir werden uns zusammensetzen, das haben wir so vereinbart“, sagte der 52-Jährige dann noch. Verbandspräsident Ingo Weiss bestätigte das in Japan: „Henrik Rödl ist bis zum 31. August Bundestrainer. Wir werden im August noch miteinander reden, wie es weitergeht.“ Nach vier Jahren erscheint eine gemeinsame Zukunft allerdings unwahrscheinlich.

Dabei hat Rödl in diesem Jahr mit der Olympia-Qualifikation etwas geschafft, was noch vor wenigen Wochen kaum jemand für möglich hielt. Deswegen wich der Frust auch schnell dem Stolz auf das Erreichte. „Das war ein ganz besonderer Sommer“, sagte Rödl nach dem 70:94 (37:44) gegen die übermächtigen Slowenen. Der Europameister mit dem genialen Lenker Luka Doncic war in Saitama mindestens eine Nummer zu groß, das erstmalige Erreichen eines olympischen Halbfinals für ein deutsches Team nie realistisch. Und trotzdem sagte Rödl nach seinem vielleicht letzten Spiel als Cheftrainer: „Jeder geht hier raus mit erhobenem Kopf und breiter Brust.“ Alleine unter den besten zwölf Vertretern der Welt zu sein, war für das Team des Deutschen Basketball Bunds ein riesiger Erfolg. Das erste Mal dabei seit 2008, das erste Mal seit 1992 sogar in der K.o.-Runde. Und das, obwohl gestandene NBA-Profis wie Dennis Schröder, Daniel Theis oder Maximilian Kleber nicht zur Verfügung standen. „Ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause, dass sich die ganze Ackerei gelohnt hat“, sagte Flügelspieler Danilo Barthel: „Wir haben Basketball-Deutschland gut vertreten.“

Barthel zieht positive Bilanz

„Bis heute hatten wir in den Spielen immer eine Siegchance und haben uns gut präsentiert“, bilanzierte Rödl. Gegen Slowenien sah es anders aus: „Das war ein Gegner, den wir nicht unter Kontrolle bekommen konnten.“ Maodo Lo war mit elf Punkten der beste Werfer, auf der anderen Seite ragten Zoran Dragic (27) und Superstar Doncic (20) von den Dallas Mavericks heraus. dpa