Immerhin: Der Hinweis zum Tragen einer Maske prangt an zentraler Stelle an der Scheibe in jedem der Londoner Omnibusse, die täglich eine sagenhafte Anzahl an Menschen meist auf die Minute pünktlich von A nach B bringen. Das Problem: Gefühlt 99,9 Prozent der Fahrgäste führen das Utensil gar nicht mehr bei sich. Auch in Supermärkten, Hotels oder Pubs sind Maskenträger eine absolute Rarität.

