Das Problem mit der Zeitschinderei

London. Das Wichtigste vorweg: Das Halbfinale zwischen Italien und Spanien war ein atemberaubendes Fußballspiel mit viel Tempo auf beiden Seiten, herausragenden Spielzügen sowie spektakulären Toren und Chancen. Fair war es außerdem, und anders als im Viertelfinale gegen Belgien versuchten die Italiener diesmal nicht, ihre knappe Führung durch allerlei Spielverzögerungen über die Zeit zu bringen. Ciro Immobile blieb nach Zweikämpfen nicht unnötig lange liegen, und niemand verkürzte beim Freistoß den Mauerabstand, um unter Inkaufnahme einer Gelben Karte eine Wiederholung zu erzwingen, die wiederum wertvolle Spielzeit in Anspruch nimmt.

Das ist gut so, denn die Viertelfinal-Partie gegen Belgien in München hatte die Squadra Azzurra einige der vielen Sympathien gekostet, die sie durch ihre wunderbare Spielkunst zuvor erobert hatte. In den letzten 21 Minuten der Begegnung war der Ball für gerade einmal neun Minuten im Spiel, und das lag ganz überwiegend am italienischen Zeitspiel. Die vielen Unterbrechungen beeinträchtigten den Spielfluss und bremsten den belgischen Drang auf den Ausgleichstreffer immer wieder aus. Dass diese Verzögerungstaktik aufging, lag auch an Schiedsrichter Slavko Vincic, der nicht auf schnellere Spielfortsetzungen drängte und überdies die Nachspielzeit zu gering bemaß. So wartete er etwa nach der Verletzung von Leonardo Spinazzola in der 76. Minute volle zwei Minuten, ehe er die Sanitäter mit der Trage aufs Feld rief. Zwischen der 82. und 84. Minute bekamen die Italiener zwei Freistöße und einen Abstoß zugesprochen, jedes Mal dauerte es mehr als 30 Sekunden bis zur Ausführung. Torwart Gianluigi Donnarumma nutzte eine leichte Kollision mit seinem Mitspieler Giorgio Chiellini, um liegen zu bleiben und sich ausgiebig behandeln zu lassen. Das dauerte wiederum gut zwei Minuten. Und das sind nur einige Beispiele.

Eine Nachspielzeit von neun oder sogar zehn Minuten wäre angemessen gewesen. Der Referee beließ es jedoch bei fünf Minuten, die er nach der Behandlung von Donnarumma für zwei weitere Minuten verlängerte, von denen der Ball jedoch nur eine Minute lang rollte. Es wäre die Aufgabe von Schiedsrichter Vincic gewesen, diese Verzögerungen aktiv einzudämmen, denn es ist nicht damit getan, verlorene und vergeudete Spielzeit nachspielen zu lassen. Vielmehr geht es auch darum, Unterbrechungen so kurz wie möglich zu halten und Zeitschinderei zu ahnden.

Lässt sich ein Team auffällig viel Zeit damit, den Ball wieder ins Spiel zu bringen oder den erforderlichen Abstand einzuhalten, dann sollte der Schiedsrichter mit Ermahnungen und nötigenfalls mit Verwarnungen zur Stelle sein. Bei Verletzungen ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf dem Feld nur eine kurze Erstversorgung gestattet, danach muss die Behandlung außerhalb des Platzes fortgesetzt werden. Die Mittel, um Unterbrechungen kurz zu halten, sind den Unparteiischen gegeben. Sie müssen sie aber besser nutzen, als es Slavko Vincic tat.

