In den vergangenen Tagen fanden auch mathematische Tiefflieger Gefallen am Reiz der Statistik. Wenn es um das schwere deutsche EM-Achtelfinale am Dienstag gegen England im Londoner Fußballtempel Wembley geht, spendet jeder Strohhalm ein bisschen zusätzliche Zuversicht. Vor allem die Tatsache, dass unsere Freunde von der Insel seit dem WM-Finale 1966 kein Turnierspiel mehr gegen die DFB-Elf gewinnen konnten, gilt laut gängiger Mehrheitsmeinung fast schon als Totschlagargument für einen deutschen Sieg.

Nun ja, als Augenzeuge des 2:2-Krampfs gegen Ungarn war ich eher skeptisch. Aber ausgerechnet mein Schwiegervater hat dann eine persönliche Statistik hervorgekramt, die auch mich von einem Triumph in Wembley überzeugt hat: Eigentlich kann nichts schiefgehen im Fußball-Klassiker.

Die Geschichte geht so: Das deutsche EM-Achtelfinale findet am Abend des 60. Geburtstags meines Schwiegervaters statt. Und man muss wissen: Der Mann hat ein Fußballgedächtnis wie ein Elefant. Deshalb vertraue ich ihm auch mehr als Elefantenkuh „Yashoda“, die im Hamburger Zoo die deutschen EM-Spiele bisher komplett richtig getippt hat. Viele bauen auf den Dusel eines Dickhäuters, ich setze lieber auf das Orakel von Lambsheim.

„Alex“, schrieb mir mein in dem pfälzischen Dorf bei Frankenthal lebender Schwiegervater, „rund um meinen Geburtstag wird immer gewonnen.“ Was folgte, war eine beeindruckende Dokumentation „seiner“ Siegesserie. 1990 1:0 gegen die Tschechoslowakei, 1994 3:2 gegen Belgien, 2002 2:0 gegen Kamerun, 2006 Sieg nach Elfmeterschießen gegen Argentinien, 2010 4:1 gegen England. Nach der letzten Partie machte er drei Ausrufezeichen. Dabei muss er das gute Karma, das augenscheinlich von seinem Ehrentag auf die deutsche Nationalmannschaft überspringt, gar nicht mit zusätzlichen Satzzeichen untermauern.

Die Überzeugung, dass der eigene Geburtstag eine besondere, fast telepathische Strahlkraft besitzt, scheint übrigens in der Familie zu liegen. Meine Frau behauptet seit jeher felsenfest, an ihrem Geburtstag im Juni gebe es immer tolles Wetter. Was bisher, Stichprobe vier Jahre, tatsächlich auch gestimmt hat.

Ich war dementsprechend schon soweit, mich auf einen entspannten Abend zu freuen. Kann ja nur klappen mit so viel spiritueller Energie im Rücken. Bis mir bei einer kleinen Grillparty mit Freunden am Wochenende das Datum auf dem Getränkebecher ins Auge fiel, den ich von meiner Dienstreise ins russische Kasan bei der WM 2018 mitgenommen hatte. 0:2 gegen Südkorea, historisches Vorrunden-Aus – am 27. Juni 2018! Ich reagierte kurz geschockt, beruhigte mich jedoch schnell wieder, als mir die einzig mögliche Erklärung für diese schandhafte Niederlage nur zwei Tage vor Schwiegervaters Geburtstag klar wurde: Das Orakel von Lambsheim muss damals beim Schauen des Spiels vor dem Fernseher irgendwie nicht richtig bei der Sache gewesen sein.

Ein bisschen Rest-Spannung bleibt also noch, wenn am Dienstag in Wembley angepfiffen wird. Doch auch für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass es trotz des guten Omens aus der Pfalz schiefgehen sollte gegen England, wünschen wir dem fußballbegeisterten Jubilar natürlich alles Gute zum runden Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Marek!

