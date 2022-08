Das Münchener Zeltdach: Seiner Zeit voraus

Von Stefanie Wahl

Seine Scheu vor den Menschen hat der Spatz längst abgelegt. Er nähert sich zwei Hüpfer, piept frech, um dann doch davonzufliegen. Hier oben ist er stärker. Mutiger. Freier. Die Gruppe auf dem Zeltdach des Münchner Olympiastadions ist bei ihrer geführten Tour angeseilt. Der stählerne Rundlauf am Boden, in den sie für ihr Abenteuer eingeklinkt sind, dient als stete Verbindung. Das Sicherungsseil haben die Organisatoren liebevoll Waldi getauft - in Anlehnung an den Dackel, das beliebte Maskottchen der Olympischen Spiele 1972.

Die Assoziation zum Gassi gehen passt absolut. Wer sein Seil in der rechten Hand locker auf Hüfthöhe hält, vergisst bei seinem Spaziergang in luftiger Höhe die Waldi-Leine schon nach wenigen Metern. Zu sehr lockt der Blick in die Weite mit Innenstadt samt Frauenkirche, zu vielschichtig sind die Reize fürs Auge - mit den Sitzschalen im Olympiastadion, die in unterschiedlichen Grüntönen gehalten sind, um eine Wiese im Wind zu symbolisieren. Zugleich bieten sie einen fließenden Übergang in den Olympiapark und die voralpine Landschaft.

Bis heute sind die Olympischen Sommerspiele von 1972 München prägend. Allen voran ihre innovativen Bauten auf dem Oberwiesenfeld, bis 1965 eine 280 Hektar große Brachfläche und Schutthalde im Norden der Stadt, wirken bis in die Gegenwart nach. Das Olympiagelände mit seinem Zeltdach ist das in aller Welt wahrgenommene architektonische Symbol für die geistige Freiheit und die heitere Offenheit, die sich die Deutschen nach Jahren der Diktatur und des Krieges erarbeitet haben.

Über diese modellierte Gebrauchslandschaft planen die Architekten vor mehr als 50 Jahren leichte, transparente und teils temporäre Zeltdächer als Wetterschutz zu spannen. Weit eingerückte, selbststehende Fassaden machen aus ihnen Gebäude. Ein logisch-pragmatischer Ansatz. Aus einer Idee entsteht eines der nachhaltigsten Architekturprojekte in der Geschichte der Bundesrepublik.

„Eigentlich wollten wir gar kein Dach, weil nicht die Vorstellung zugrunde lag, Häuser zu bauen, sondern Sport in der Landschaft zu schaffen“, sagt Günter Behnisch. Der Stuttgarter gewinnt den Architektenwettbewerb, den die Stadt schon 1964 für die Planung eines Großstadions ausgeschrieben hat. Ein Prozess mit Hindernissen.

Behnisch baut eine große Platte, in die er senkrecht Zahnstocher steckt und eine Feinstrumpfhose seiner Frau darüber spannt. Die Autofahrt nach Bayern übersteht das Modell nicht, der Schwabe wird disqualifiziert. Sieger werden Rüdiger Henschker und Wilhelm Deiß - bis die Politik entscheidet, das waghalsige Zeltdach doch zu bauen. Das Preisgericht verkneift sich im Abschlussprotokoll trotzdem die kritische Bemerkung nicht, sie seien von der technischen Umsetzbarkeit nicht vollständig überzeugt.

Teure Schönheits-OP

Der Spaziergänger auf dem Dach indes fasst nach wenigen Schritten Vertrauen. Dabei sind die drei mal drei Meter großen Acrylglasscheiben nur drei bis vier Millimeter dick. Darauf zu stehen, ist keine Schwierigkeit, die Dachplatten haben eine Punktlast von 80 Kilo - auf den Quadratzentimeter. Ein Problem ist vielmehr, dass sie sich mit der Zeit milchig einfärben und nach etwa 30 Jahren ausgetauscht werden müssen. Wie zwischen 1995 und 99. Damals ist es mit 60 Millionen Euro die teuerste Schönheits-OP der Stadt München. Ein Plan sieht vor, dass von 2024 bis ins Frühjahr 2026 der nächste Austausch erfolgen soll. Das Ziel: Nur eine Open-Air-Saison verpassen. Schließlich sind die geschätzten Kosten von 500 Millionen Euro von gewaltigem Ausmaß.

Angekommen auf einer der Spitzen des Olympiadaches. Die Sonne brennt unerbittlich, die Hitze reflektiert auf den Platten. Doch der Schwindelfreie genießt den kitschig bayrisch weiß-blauen Himmel über sich - und ist dankbar, dass nie ein Arbeiter abgestürzt ist. Wissend, dass beim Errichten der Konstruktion einzig die Flex gesichert gewesen ist.

80 000 Quadratmeter Dach

Das Auge bleibt am olympischen Feuer gegenüber hängen. Es steht noch immer an seinem ursprünglichen Ort. Klein und unscheinbar wirkt die silberne Stele nicht nur von oben. Dafür ist der Blick frei auf die gewaltige Dachkonstruktion mit all den Stahlseilen und mehr als 8330 Acrylglasplatten, die die drei Hauptsportstätten Olympiastadion, Olympiahalle und Schwimmhalle zu einer Einheit zusammenschließt. Insgesamt erstreckt sich das Dach über eine Fläche von knapp 80 000 Quadratmetern. Der damalige Preis: etwa 120 Millionen Mark. Die gesamte Infrastruktur eingerechnet, haben die Sommerspiele 1972 rund zwei Milliarden Mark verschlungen.

Einst stärkstes Flutlicht der Welt

Doch der Olympiapark lebt auch 50 Jahre nach seiner Entstehung, gilt als eine der am nachhaltigsten genutzten olympischen Stätten weltweit. 33 Jahre lang ist der FC Bayern hier beheimatet, dazu präsentieren sich musikalische Weltstars wie Michael Jackson, die Rolling Stones, Coldplay oder Tina Turner. Zuletzt fanden dort die European Championships mit Europameisterschaften in neun Sportarten statt. Im Olympiastadion starteten wieder einmal die Leichtathleten.

Seit 1998 steht der Park samt Olympischem Dorf unter Ensembleschutz, das Olympiastadion zudem als Einzeldenkmal. Das hat nicht nur Vorteile. So sind die neuen, runden LED-Scheinwerfer Sonderanfertigungen. Immerhin beträgt die Energieersparnis knapp zwei Drittel gegenüber den alten Lampen. 564 sind es im Sommer 1972. Zu dieser Zeit erstrahlt das Olympiastadion mit dem weltweit stärksten Flutlicht. Die Spiele sind die ersten, die live und in Farbe im TV übertragen werden.

Doch es wäre zu kurz gegriffen, bei den Sportbauten nur die kühne Ingenieursleistung hervorzuheben. Die große Leistung der Architekten liegt darin, ein geschichtsloses Gebilde zu schaffen, das die Jahre 1933 bis 1945 hinter sich lässt und einen klaren Kontrast zu den Berliner Propaganda-Spielen von 1936 mit ihrem Gigantismus schafft. Wer durch den Park schlendert, schaut von oben nach unten. Zwei Drittel der Gebäude gehen in den Boden.

Die technische Ausprägung begeistert, aber erst die Intention hat den Park zur Attraktion werden lassen. Aus der Vogelperspektive fallen besonders die zwölf Pylonen - im Halbkreis angeordnet - auf. Jede von ihnen bewegt sich an der Spitze um maximal 1,5 Meter frei. Sie stehen auf einer großen Stahlkugel, die in den Boden einbetoniert wurde - und wie ein menschliches Hüft- oder Schultergelenk funktioniert. Das muss so sein. Wäre das Dach starr, hätte es so viel Material gebraucht, dass es schon aufgrund seines Eigengewichtes eingestürzt wäre. So hält es bis zu sechs Meter Schnee aus. Im Winter 2005/06 bewegt es sich ob der weißen Last knapp einen Meter in der Diagonalen.

Ins Risiko gegangen

Zur Mittagszeit kühlt eine Brise die heiße Haut. Der Klettergurt sitzt eng und unter dem Helm bilden sich längst Schweißtropfen. Trinkflaschen oder andere Utensilien sind auf dem Dach nicht erlaubt - zu gefährlich. Selbst ein Kuli würde zum unerwünschten Geschoss werden. Sicherheit ist oberstes Gebot. Das Smartphone bleibt entweder unten oder in einer Klarsichthülle.

Wer hier verweilt, versteht, dass die Konstruktion mehrmals auf der Kippe steht, ehe im August 1970 die ersten Masten für das Zeltdach aufgestellt werden.

Die unerwartet hohen Montagekosten erzürnen die Öffentlichkeit. Doch die Befürworter, darunter Münchens Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, setzen sich durch. Bei der Übergabe des Olympiaparks an das Organisationskomitee sagt Vogel: „Die Bauten, insbesondere das Dach, haben München ein architektonisches Gesamtkunstwerk geschenkt, das sich neben Werken anderer Generationen behaupten wird. Unsere Gesellschaft war dazu im Stande, weil Technik und Ökonomie nicht geherrscht, sondern dem Schönen, Ästhetischen und Spielerischen gedient haben.“

Sie sind ein Risiko eingegangen. Wer weiß schon, ob die kühne Konstruktion wirklich funktioniert? Günter Behnisch bekommt Frei Otto von der Uni Stuttgart zur Seite, weil der zumindest schon mal ein Zeltdach gebaut hat - für die Weltausstellung in Montreal. Doch auch das ist nur ein Zehntel so groß wie jenes in München. 1969 beginnen die Bauarbeiten, am 26. Mai 1972 wird das Olympiastadion mit dem Fußball-Länderspiel gegen die damalige Sowjetunion eröffnet. Deutschland siegt 4:1. Auch die Bayern kicken noch darin und der TSV 1860, ehe Olympia einzieht. München gelingt es, im Zeit- und Kostenrahmen zu bleiben. Heute unvorstellbar.

Nach dem Ende der Spiele fürchten viele, das spektakuläre Zeltdach hält nicht lange. Die Konstrukteure geben zehn Jahre Garantie. 50 Jahre später steht es unverändert stabil. Weder Unwetter noch Schneestürme haben ihm etwas angetan. Das Dach liegt im statischen Gleichgewicht und glänzt in der Sonne. Experten sagen voraus, dass sich daran auch in den nächsten 50 Jahren nichts ändern wird.