Das Ende einer Ära?

Kopenhagen. In der 114. Minute eines epischen EM-Abends hörte und fühlte sich vieles nach dem Ende einer Ära an. Es fehlten nur noch sechs Minuten, bis bei dieser 3:5-Achtelfinal-Niederlage gegen Spanien auch die zweite Halbzeit der Verlängerung beendet war. In diesem Moment wurde der beste und erfolgreichste Spieler in der noch jungen kroatischen Fußball-Geschichte ausgewechselt und tausende Fans im Stadion von Kopenhagen riefen: „Luka Modric, Luka Modric“.

Der Spielmacher von Real Madrid ist 35 Jahre alt. Er ließ nach dem Ausscheiden bei dieser Europameisterschaft offen, ob er auch bei der WM 2022 in Katar noch für sein Nationalteam spielen wird. „Wir werden sehen. Wir müssen uns gut ausruhen und an alles denken. Jetzt ist nicht die Zeit, um darüber zu sprechen“, sagte er dem TV-Sender HRT. Sein kürzlich verlängerter Vertrag bei den Königlichen läuft bis zum 30. Juni 2022 – bis zur WM wäre es danach nicht mehr lange.

Luka Modric zwinkert nach dem Aus im Achtelfinale in die Kamera. © dpa

Er werde mit Modric sprechen und gemeinsam entscheiden, was als nächstes zu tun sei, sagte Trainer Zlatko Dalic am Dienstag. Mit und vor allem dank Modric haben die Kroaten vor drei Jahren das Endspiel der Weltmeisterschaft erreicht. Und mit Modric trugen sie am Montagabend zu einem der spektakulärsten Abende dieser EM bei, als sie gegen Spanien zwischen der 85. und 92. Minute einen 1:3-Rückstand aufholten und dann in der Verlängerung durch zwei Gegentore von Alvaro Morata (100.) und Mikel Oyarzabal (103.) doch noch verloren.

Teaminterne Spannungen

Aber selbst an diesem Abend war zu erkennen: So gut wie 2018 sind die Kroaten längst nicht mehr. Und so gut werden sie wohl auch so schnell nicht wieder werden. „Wir haben gezeigt, dass wir Stärke, Qualität und Charakter haben“, sagte Dalic. „Es gibt keinen Grund, sich um die Zukunft des kroatischen Teams Sorgen zu machen.“ Trotzdem war zu merken, dass Modric allein die Probleme nicht überspielen kann, die sich seit der WM aufgetan haben. „Wir haben alles gegeben“, sagte Modric nach dem Spiel. „Wir können mit unserer Herangehensweise, unserem Charakter und unserer Moral zufrieden sein, aber Spanien war in den entscheidenden Situationen besser.“

Bei den Kroaten kam in den vergangenen drei Jahren viel zusammen. Wichtige Spieler wie Mario Mandzukic und Ivan Rakitic beendeten ihre Nationalmannschaftskarrieren. Anderen fehlte nach dem Erfolg in Russland die nötige Spannung. Zwischen älteren und jüngeren Spielern gärte es im Team. Nach dem 1:0 durch Pedris Eigentor (20.) verließ der frühere Frankfurter Ante Rebic noch vor der Halbzeitpause das Spielfeld, um seine Schuhe zu wechseln. Die Kroaten spielten kurz in Unterzahl, Spanien traf genau in dieser Zeit zum 1:1 durch Pablo Sarabia (38.) – vor allem Modric machte Rebic gegenüber seinen Unmut sehr deutlich.

Es war eine Szene, die symptomatisch ist für diese enttäuschende EM. Daran änderte auch nichts, dass die eingewechselten Mislav Orsic (85.) und Mario Pasalic (90.+2) nach dem 1:2 durch Cesar Azpilicueta (57.) und dem 1:3 durch Ferran Torres (77.) auf einmal noch die Energie für eine nicht mehr erwartete Aufholjagd aufbrachten. dpa

