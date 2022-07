Das DFB-Team ist endgültig Mitfavorit bei EM

London. Es war kurz vor Mitternacht, als Martina Voss-Tecklenburg laut herunterzählte. „In zehn Sekunden Abfahrt! Zehn, neun, acht, sieben…Wer nicht da ist, läuft“, brüllte die Bundestrainerin über den Vorplatz des Community Stadium von Brentford. Zuvor hatte sie mehrmals die Hupe des abfahrbereiten Busses der deutschen Fußballerinnen betätigt. Alexandra Popp blieb bei derlei Warnsignalen gar nichts anderes übrig, als das letzte Interview nach dem 2:0 gegen Spanien und dem vorzeitigen Erreichen des EM-Viertelfinals abzubrechen. Eine Dreiviertelstunde Fußmarsch von der Kew Bridge bis in den Syon Park wollte die Kapitänin nach diesem Kraftakt dann doch nicht unternehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Tag danach standen im Teamquartier laut Voss-Tecklenbuerg „Streicheleinheiten der Physiotherapeuten“ an. Den freien Mittwoch tief im Londoner Westen hatten sich alle redlich verdient. Der Rekordeuropameister hat seine Gruppe bereits vor dem abschließenden Vorrundenspiel am Samstag gegen Finnland (21 Uhr) mit weißer Weste gewonnen, umgeht damit das Duell mit Gastgeber England – und das mit einem völlig anderen Stilmittel als beim 4:0 gegen Dänemark: diesmal weniger dominant, dafür brutal effizient.

Frust von früher vergessen

„Wenn du 2:0 gewinnst, hast du nicht viel verkehrt gemacht“, sagte Voss-Tecklenburg, die sich an der statistischen Unterlegenheit bei 34 Prozent Ballbesitz, 7:13 Torschüssen und 190:564 Pässen nicht sonderlich störte. Denn: „Wir hatten im richtigen Moment den Ball.“ Vor allem machte ihr Team durch Klara Bühl (3.) und Popp (37.) zur passenden Zeit die Tore.

Der mühsame Reifeprozess, in der momentan ausgestrahlten Doku „Born for this – mehr als Fußball“ mit viel Tiefe ausgeleuchtet, schreitet weiter voran. Inzwischen sind die Spielerinnen wieder gerne mit der DFB-Auswahl unterwegs. Das war zwischenzeitlich nicht immer so. Topkräfte vom FC Bayern und VfL Wolfsburg kamen mitunter gefrustet von Länderspielmaßnahmen zurück, weil es auch stimmungsmäßig nicht immer passte.

„Das war ein wichtiges Spiel fürs Learning“, fand nun die Bundestrainerin, deren Planspiele längst die WM 2023 und die Olympischen Spiele 2024 einschließen. Nun mindestens bis ins EM-Halbfinale zu kommen, wäre ein wichtiger Schritt. Das Viertelfinale nächste Woche Donnerstag erneut in Brentford entweder gegen Österreich oder Norwegen klingt machbar. Nur: Vor dem WM-Viertelfinale 2019 gegen Schweden dachten das irgendwie auch alle, bis sich das Trainerteam im Vorlauf kolossal verhedderte und die Spielerinnen dann keine Lösungen mehr fanden. Nun aber scheint alles gefestigter.

Die größere Willenskraft findet Ausdruck in einer bemerkenswerten Abwehrhaltung. „Die Defense hat sich in der Kabine gefeiert“, erzählte Voss-Tecklenburg. Mehrere Faktoren kämen zusammen: „Viel Training, viel Spaß, gute Kommunikation, gute Vorbereitung“, erklärte die überragende Abwehrchefin Marina Hegering, Ihre Auszeichnung zur „Spielerin des Spiels“ wertete die 32-Jährige „als Sinnbild der megageschlossenen Defensivleistung“. Neben ihr nickte in der Pressekonferenz die DFB-Trainerin demonstrativ. Beide schätzen sich seit vielen Jahren, sonst hätte die mit nur fünf Bundesligaeinsätzen zur EM gereiste Hegering keine tragende Rolle bekommen.

An ihr hielt die 54-Jährige aus Überzeugung genauso fest wie an der bereits nach der WM 2019 zur Nummer eins ernannten Torhüterin Merle Frohms, die sich mit einer starken Vorstellung noch mehr von ihrer Vorgängerin Almuth Schult befreite. „Das ist natürlich überragend, so zu starten“, sagte die 27-Jährige im grellen Scheinwerferlicht. „Das kann definitiv der Beginn von etwas Großem sein.“

Für Anführerin Popp wirkte es krass, „dass uns erst gar keiner aus der Öffentlichkeit auf dem Zettel hatte – und plötzlich sind wir schon fast Europameister“. Aus Sicht der 31-Jährigen „ist es ganz wichtig, dass diese Energie, dieser EM-Zauber bei uns vorhanden ist.“

Mit der Rückendeckung für ihre nicht unumstrittenen Schlüsselspielerinnen Hegering, Frohms und Popp liegt Voss-Tecklenburg offenbar genau richtig. Und auch sonst scheinen alle personellen und taktischen Planspiele der Bundestrainerin bislang aufzugehen.