Das alte Ziel mit neuem Trainer

Leipzig. Das Image vom Dosenverein, der mithilfe der Red-Bull-Millionen in die Bundesliga und die Champions League gehievt wurde, kriegt der Verein wohl nie mehr los. Seit der Gründung 2009 versuchen die Leipziger, den Ruf mit spektakulärem Tempofußball zumindest ein wenig zu verbessern. Mit der Verpflichtung von Julian Nagelsmann schien der Club in Sachen Attraktivität Bayern München und Borussia Dortmund Paroli bieten zu können. Nach dessen Abgang stellt sich die Frage: Geht es in der sechsten Bundesliga-Saison erstmals richtig abwärts?

Der US-Amerikaner Jesse Marsch soll als neuer Trainer mit RB Leipzig den nächsten großen Schritt machen. © dpa

Kann Jesse Marsch den Star-Trainer Julian Nagelsmann ersetzen?

Kaderveränderungen Zugänge: André Silva (Eintracht Frankfurt/23 Millionen Euro), Josko Gvardiol (Dimamo Zagreb/18,8), Mohamed Simakan (RC Straßburg/15), Angelino (Manchester City/18), Benjamin Henrichs (AS Monaco/15/beide waren schon ausgeliehen), Caden Clark (Red Bull New York/1,8/bleibt bis Dezember in New York), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam II), Luan Candido (Red Bull Bragantino/Leihende), Ben Klefisch, Joscha Wosz (beide RB Leipzig U19). Abgänge: Dayot Upamecano (Bayern München/42,5), Ibrahima Konaté (FC Liverpool/40), Hannes Wolf (Bor. Mönchengladbach/9,5), Fabrice Hartmann (SC Paderborn/Leihe).

Von den Namen her wird das schwierig: Nagelsmann ist neben Jürgen Klopp und Thomas Tuchel der begehrteste deutsche Trainer, Marsch der große Unbekannte. Der US-Amerikaner arbeitete zwar schon sehr erfolgreich bei den Red-Bull-Ablegern in New York und Salzburg, aber als Cheftrainer noch nie in einer der europäischen Top-Ligen. Die Bundesliga und Leipzig kennt er zumindest aus der Saison 2018/19, als er Assistent bei Ralf Rangnick war. Marsch legt viel Wert auf ein gutes Klima. „Wir müssen eine starke Gruppe sein, Leidenschaft leben und im Spiel füreinander da sein“, lautet seine Philosophie.

Spielt die Mannschaft nun wieder den typischen RB-Fußball?

Davon ist auszugehen. Unter Nagelsmann war das aggressive Gegenpressing und das blitzschnelle Umschalten ein wenig verloren gegangen. Vor allem in den Spitzenspielen gegen die Bayern und Dortmund versuchte er, die Gegner taktisch zu überraschen – was misslang. Solche Experimente wird es unter Marsch wohl nicht geben, bei ihm stehen Intensität und Aggressivität im Vordergrund, kündigte er an.

Ist die Mannschaft nach den Abgängen der Top-Verteidiger noch gut genug?

Dayot Upamecano weg, Ibrahima Konaté weg – und damit auch die Defensivstärke weg? In der vergangenen Saison kassierten die Leipziger die wenigsten Gegentreffer aller Bundesligisten. Die Sorge ist groß, dass die eher unbekannten Neuzugänge aus Zagreb und Straßburg, die zusammen nicht so viel kosteten wie der FC Bayern für Upamecano überwiesen hat, die Lücke nicht füllen können. Hinzu kommt, dass sich Linksverteidiger Marcelo Saracchi in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hat. RB würde gerne noch den Wolfsburger Maxence Lacroix verpflichten, bei den bisher gebotenen Ablösesummen winkte der VfL jedoch ab. „Schwächer als in der vergangenen Saison ist der Kader nicht“, betont Marsch.

Hat Leipzig endlich einen Ersatz für Timo Werner gefunden?

Mit André Silva kommt von Eintracht Frankfurt zumindest der zweitbeste Bundesliga-Schütze der vergangenen Saison. Mit seinen 28 Treffern war der Portugiese erfolgreicher als BVB-Superstar Erling Haaland. Nach dem Abgang von Timo Werner zum FC Chelsea vor einem Jahr suchte RB bisher vergeblich nach einem gleichwertigen Ersatz. Mit seinen fünf Toren blieb der Norweger Alexander Sörloth, über dessen Verkauf spekuliert wird, weit unter den Erwartungen, Hee-chan Hwang fiel wegen einer Corona-Infektion länger aus und traf lediglich im DFB-Pokal. Gut möglich, dass RB-Urgestein Yussuf Poulsen wieder mehr Einsatzzeiten bekommt als zuletzt unter Nagelsmann. Mit der dänischen Auswahl machte der Stürmer bei der EM viel Werbung in eigener Sache.

Wann gewinnt RB endlich den ersten großen Titel?

Meister der Oberliga Nordost Staffel Süd, Meister der Regionalliga Nordost und zweimal Sachsenpokal-Sieger – das sind die einzigen Titel, die Leipzig bisher vorzuweisen hat. Für den Briefkopf eines Champions-League-Teilnehmers ist das ein bisschen mickrig. In der vergangenen Saison war RB in der Meisterschaft wie im Pokal Zweiter. Das ist gut, der Anspruch aber einer anderer. „In der Vergangenheit hatten wir viel Erfolg gegen Gegner, die wir besiegen müssen. Nun müssen wir gegen die Top-Gegner Dortmund und Bayern ‚over the hill‘, also den nächsten großen Schritt machen“, fordert Marsch. „Da müssen wir unsere beste Leistung abliefern.“ Ähnliches gilt für die Champions League. Das Überstehen der Gruppenphase ist inzwischen Pflicht.