Darmstadt und HSV verlieren, Punkte im Abstiegskampf

Karlsruhe. Der Hamburger SV hat beim Karlsruher SC gepatzt und den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter unterlag dem KSC am Sonntag mit 2:4 (0:3) und bleibt Tabellenzweiter. Für den HSV, bei dem Coach Walter in der Nachspielzeit die Rote Karte sah, war es die erste Niederlage seit dem 9. November.

Paul Nebel in der 9. Minute, Leon Jensen (17.) und Fabian Schleusener (32.) sorgten mit ihren Toren früh für eine hohe Führung der Gastgeber. Robert Glatzel brachte Hamburg mit zwei Treffern zwar noch einmal heran (50./80.), die Niederlage konnte der Torjäger aber auch nicht mehr verhindern. Die Norddeutschen beendeten die Partie zu zehnt, weil Francisco Montero die Gelb-Rote Karte sah (87.). In Überzahl sorgte Schleusener mit dem 4:2 (89.) für die endgültige Entscheidung.

Der SSV Jahn Regensburg feierte einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf bei Holstein Kiel. Der 2:1-Siegtreffer gelang Prince Osei Owusu in der 87. Minute. Regensburg liegt nun auf dem Relegationsplatz. Hannover 96 und der FC Hansa Rostock trennten sich 1:1.

Auch Aufstiegskandidat Darmstadt patzt

Darmstadt 98 steckt in einer Ergebniskrise und droht, im Saisonendspurt die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zu verlieren. Die Lilien unterlagen beim Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld trotz des Führungstreffers von Mathias Honsak (54. Minute) überraschend noch mit 1:3 (0:0).

Beim Debüt des neuen Arminia-Trainers Uwe Koschinat drehten Manuel Prietl (72.), Benjamin Kanuric (90. +1) und Fabian Klos (90. +4) spät die Partie. Es war die zweite Darmstädter Niederlage in Folge und das dritte sieglose Spiel hintereinander.

Der 1. FC Heidenheim konnte die Darmstädter Niederlage nicht nutzen, um Platz eins zu übernehmen. Der Tabellendritte kam bei Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, verteidigte aber den Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenvierten Paderborn. Heidenheims Denis Thomalla erhielt wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (77.). Am Sonntag kann der Hamburger SV im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC (13.30 Uhr/Sky) von den Patzern der Konkurrenz profitieren und bereits mit einem Unentschieden an die Tabellenspitze springen.

St. Pauli stellt Vereinsrekord ein

Der FC St. Pauli dagegen hat seine beeindruckende Siegesserie fortgesetzt, beim 2:1 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth den siebten Erfolg nacheinander gefeiert und damit einen fast 50 Jahre alten Vereinsrekord eingestellt. Allerdings mussten die Fürther nach der Rote Karten für Gideon Jung (45.) nach einer Notbremse auch die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl auskommen. Im dritten Samstagsspiel trennten sich der 1. FC Magdeburg und der SC Paderborn 0:0.

Bereits am Freitagabend hatte sich der SV Sandhausen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt und beim 1. FC Kaiserslautern ein 2:2 (1:1) geholt. Lautern ist mittlerweile seit fünf Spielen sieglos und hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze verloren. Aber in der Tabelle steht der Aufsteiger mit 39 Punkten weiterhin gut da. Der 1. FC Nürnberg verschaffte sich Luft im Abstiegskampf und feierte mit dem 2:0 (0:0) gegen den Mitkonkurrenten Eintracht Braunschweig den zweiten Sieg unter Trainer Dieter Hecking.