Darmstadt gewinnt Topspiel - Braunschweig besiegt Pauli

Berlin. Die Hessen gewannen am Samstag das Verfolger-Duell gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (0:0) und zogen mit dem HSV vorerst nach Punkten gleich. Schon am Abend haben die Hanseaten in der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern die Chance, sich wieder abzusetzen.

Der SC Paderborn festigte seinen dritten Platz durch das 3:0 (1:0) bei Hansa Rostock und beendete seine Mini-Krise von zwei Niederlagen. Der FC St. Pauli wartet indes weiter auf einen Erfolg. Aufsteiger Eintracht Braunschweig setzte seinen Aufwärtstrend fort und besiegte die Hamburger mit 2:1 (0:0). Die Niedersachsen sprangen durch den Erfolg auf Platz elf. St. Pauli steckt indes in der Krise.

