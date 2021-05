Corona stoppt Bach

Tokio. Ein in diesem Monat geplanter Japan-Besuch von IOC-Chef Thomas Bach vor den Olympischen Spielen in Tokio ist wegen des Corona-Notstands in Japan verschoben worden. Das gaben die japanischen Organisatoren am Montag bekannt. „Angesichts der Verlängerung des Ausnahmezustands in der vergangenen Woche und verschiedener Umstände wurde der für den 17. und 18. Mai geplante Besuch des IOC-Präsidenten Bach in Japan verschoben“, heißt es in einer Stellungnahme. Man werde die Corona-Situation in Japan und andere relevante Faktoren weiter beobachten und Bachs Besuch „so bald wie möglich“ neu arrangieren. Japan hat den Notstand für Tokio und weitere Regionen wegen steigender Infektionen bis 31. Mai verlängert Medienberichten zufolge hatte der Präsident des IOC geplant, in Hiroshima an einer Zeremonie während des Fackellaufs teilzunehmen. dpa

