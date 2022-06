Corona hält Wimbledon in Atem

London. Mit einem Schwarz-Weiß-Foto und traurigen Worten hat Mitfavorit Matteo Berrettini die Corona-Sorgen beim Rasenklassiker in Wimbledon deutlich verschärft. „Untröstlich“, schrieb der italienische Vorjahresfinalist und gab als zweiter prominenter Tennisprofi nach dem früheren US-Open-Champion Marin Cilic kurz vor seiner Auftaktpartie seine Absage wegen einer Infektion mit dem Virus bekannt. Angesichts stark steigender Zahlen positiver Tests in England und keiner Einschränkungen für Spieler sowie Zuschauer rückt Corona nach der Absage des Turniers vor zwei Jahren wieder in den Fokus.

Für Andrea Petkovic ist das Wimbledon-Turnier schon wieder beendet.

„Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, wie extrem enttäuscht ich bin“, schrieb Berrettini. „Der Traum für dieses Jahr ist vorbei, aber ich werde stärker zurückkommen.“ Er habe seit ein paar Tagen Erkältungssymptome und am Morgen einen Test gemacht, der positiv ausfiel. Berrettini hatte 2021 das Endspiel gegen den Serben Novak Djokovic erreicht und war einer der Topfavoriten auf den Titelgewinn.

Spieler wie Zuschauer müssen im All England Lawn Tennis Club keinen Impfnachweis oder negative Tests vorlegen. Zudem herrscht bei den Profis besonders an den ersten Turniertagen enges Gedränge. „Wenn es regnet, sind alle Spieler und Gäste im Restaurant und es gibt nicht viele Sitzmöglichkeiten“, berichtete Andrea Petkovic nach ihrem Erstrundenaus. Die Darmstädterin verlor mit 4:6, 3:6 gegen die Schweizerin Viktorija Golubic.

Schunk scheitert früh

Tatjana Maria erreichte hingegen als dritte deutsche Spielerin die zweite Runde. Die 34-Jährige aus Bad Saulgau bezwang die australische Qualifikantin Astra Sharma mit 4:6, 6:3, 6:4 und sorgte für das einzige deutsche Erfolgserlebnis am Dienstag. Neben Petkovic schieden auch die Wimbledon-Debütanten Nastasja Schunk, Tamara Korpatsch und Daniel Altmaier aus.

Die 18-jährige Schunk aus Altrip unterlag der Rumänin Mihaela Buzarnescu mit 4:6, 2:6. Auch Tamara Korpatsch konnte ihre gute Leistung von Montagabend nicht fortsetzen und verlor gegen die Britin Heather Watson mit 7:6 (9:7), 5:7, 2:6.

Die Partie von Altmaier gegen den Schweden Mikael Ymer war am Montagabend beim Stand von 0:2-Sätzen aus Sicht des Deutschen wegen Dunkelheit unterbrochen worden. Auch bei der Fortsetzung konnte sich Altmaier nicht steigern und verlor 3:6, 5:7, 5:7. dpa