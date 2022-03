Corona – Frauen-Finale abgesagt

Mannheim. Die Bestätigung kam am späten Mittwochnachmittag: Das für Sonntag geplante DVV-Pokalfinale der Volleyball-Frauen zwischen dem Dresdner SC und Allianz MTV Stuttgart ist abgesagt. Stattdessen wird nun das Bundesliga-Spiel zwischen dem VC Wiesbaden und Stuttgart um 14 Uhr in der Mannheimer SAP Arena ausgetragen. Das für 16.45 Uhr (Live-Übertragung auf Spontent/Twitch) angesetzte Pokalfinale der Männer zwischen der SVG Lüneburg und dem VfB Friedrichshafen bleibt von der Entscheidung zum Endspiel der Frauen unberührt.

„Nachdem am vergangenen Wochenende mehrere Corona-Fälle im Dresdner Team bekannt geworden waren, wurden bei weiteren PCR-Testungen neue positive COVID-19-Ergebnisse festgestellt. Somit verfügen die Dresdnerinnen derzeit über weniger als acht Spielerinnen der Stammmannschaftsliste, sodass in enger Abstimmung mit allen Parteien eine Spielverlegung vereinbart wurde“, teilten der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) und die Volleyball Bundesliga (VBL) mit. Julia Retzlaff, die Geschäftsführerin Sport der VBL, hatte auf einer digitalen Pressekonferenz am Mittwochmittag bereits bekanntgegeben, dass die DSC-Frauen einen Antrag auf Spielverlegung gestellt hätten.

Ein Corona-Ausbruch hat den Dresdner SC (im Bild Jenna Gray) getroffen.

Bei der Bundesliga-Partie zwischen Wiesbaden und Stuttgart handelt es sich um ein Nachholspiel. Ursprünglich sollte die Begegnung am 5. Februar stattfinden, sie musste damals jedoch coronabedingt abgesagt werden. „Einerseits wird auf diese Weise die durch Corona verursachte Terminnot im Bundesliga-Spielplan ein wenig gelindert. Andererseits haben alle Fans in Mannheim so die Möglichkeit, trotz allem hochklassigen Frauen-Volleyball zu erleben“, sehen DVV und VBL „zwei große Vorteile“ in dieser Lösung.

„Wir wissen, dass die gegenwärtige Situation und die Kurzfristigkeit solcher Entscheidungen nicht nur unsere Clubs, sondern auch unsere Partner und Fans vor große Herausforderungen stellen. Dies ist jedoch der Dynamik der allgemeinen Lage geschuldet“, wird VBL-Geschäftsführerin Retzlaff zitiert: „Selbstverständlich hätten wir uns gewünscht, beide DVV-Pokalmatches durchführen zu können. Nicht zuletzt für die Spielerinnen, die dem Highlight in der SAP Arena entgegengefiebert haben.“ Dass es coronabedingt nun anders komme als geplant, sei bedauerlich, so Retzlaff weiter: „Nach den ersten bekannt gewordenen positiven Fällen war jedoch klar, dass diese Situation eintreffen kann. Nun freuen wir uns nichtsdestotrotz auf zwei spannende Duelle und hoffen, dass das Event dank der Fans trotz allem zu einem besonderen Volleyball-Highlight wird.“ Wann und wo das Finale der Frauen nachgeholt wird, wollen DVV und VBL zeitnah mit den Finalisten abstimmen.

Für das DVV-Pokalfinale, das seit 2016 in der SAP Arena stattfindet, seien knapp 3500 Tickets verkauft worden, erklärte Retzlaff am Mittwochmittag: „Wir hoffen, dass wir bis zum Wochenende die 4000 noch knacken.“ Gemäß der geltenden Corona-Verordnung dürfen bis zu 6000 Zuschauer kommen.