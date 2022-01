Corona-Fälle beim Gegner: Spiel der MLP Academics Heidelberg gegen Göttingen verlegt

Heidelberg/Göttingen. Das Auswärtsspiel der Basketballer von den MLP Academics Heidelberg in Göttingen ist kurzfristig verlegt worden. Im Team der Niedersachsen gibt es fünf Spieler, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wie der Basketball-Bundesligist am Freitagabend mitteilte. Da die Göttinger nun weniger als acht Stammspieler zur Verfügung haben, stellte der Club gemäß den Regularien einen Antrag auf Verlegung der für diesen Samstag geplanten Partie, der von der Liga genehmigt wurde. "Bisher zeigen die Infizierten keine oder nur milde Symptome, sicherlich auch dank der Impfung", heißt es in der Göttinger Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1