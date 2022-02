Corona-Fälle beim Dresdner SC beeinflussen DVV-Pokalfinale in Mannheim

Mannheim. Sechs Tage vor dem DVV-Pokalfinale in der Mannheimer SAP Arena beschäftigen mehrere Corona-Infektionen beim Frauen-Finalisten Dresdner SC die Veranstalter. Die digitale Pressekonferenz, die für Montagmittag geplant war, wurde kurzfristig abgesagt. „Der Grund dafür ist, dass am Wochenende im Rahmen von routinemäßigen Tests mehrere positive COVID-19-Ergebnisse im Team des Dresdner SC festgestellt wurden“, teilte Josephine Dörfler, die Geschäftsleiterin Medien und Kommunikation der Volleyball-Bundesliga (VBL), dieser Redaktion am Montagmorgen mit. Der Dresdner SC informierte am späten Sonntagnachmittag über die Covid-19-Infektionen in den eigenen Reihen. „Die gesondert angesetzte PCR-Testung beim Dresdner SC am Morgen des 27.02.2022 hat weitere positive Corona-Fälle in der Mannschaft und dem Betreuerstab der DSC Volleyball Damen ergeben“, schrieb der amtierende Volleyball-Meister der Frauen auf seiner Homepage. Zuvor hatte Dresden bereits die für Samstagabend angesetzte Bundesliga-Partie gegen den USC Münster kurzfristig coronabedingt abgesagt. Insgesamt seien acht Team-Mitglieder betroffen, hieß es am Sonntag.

Welche Folgen die Infektionen bei den Dresdnerinnen für das DVV-Pokalfinale in Mannheim am kommenden Sonntag haben, ist derzeit unklar. „Zum aktuellen Zeitpunkt sind die daraus resultierenden Konsequenzen für die Durchführung des DVV-Pokalfinals am 6. März noch nicht abschätzbar“, erklärte Dörfler. Selbstverständlich seien im Vorfeld unterschiedliche Handlungsszenarien für diesen Fall vorbereitet worden, berichtete Dörfler weiter: „Doch für die Entscheidung, welche Option nun zum Tragen kommt, sind weitere Gespräche mit allen Beteiligten zu führen. Letztendlich hat die Gesundheit aller Beteiligten oberste Priorität.“

Ein Nachholtermin für die Pressekonferenz - die Vertreter der Frauen- und Männer-Teams stellen sich zeitversetzt den Fragen der Medienvertreter - soll „schnellstmöglich“ bekannt gegeben werden. „Die Verantwortlichen des Dresdner SC stehen weiterhin in enger Abstimmung mit der Volleyball Bundesliga (VBL) zum weiteren Vorgehen auch mit Blick auf das Pokalfinale“, teilte der Dresdner SC mit.

Zuletzt hatte es mehrere gute Nachrichten rund um das DVV-Pokalfinale gegeben. Der Ticketverkauf, der im Dezember pandemiebedingt gestoppt worden war, lief am 4. Februar wieder an. „Wir planen mit bis zu 4000 Zuschauern unter Anwendung der 3G-Regel“, sagte Dörfler am Montagmittag. Im vergangenen Jahr hatten die DVV-Finalspiele vor leeren Rängen stattgefunden. Im Februar 2020 waren 10.689 Zuschauer live in der SAP Arena dabei. Im Finale der Frauen kommt es um 14 Uhr zur Neuauflage des 2020er Endspiels zwischen dem Dresdner SC und Allianz MTV Stuttgart, den ungeschlagenen Tabellenführer der Bundesliga. Bei den Männern trifft um 16.45 Uhr der 16-malige DVV-Pokalsieger VfB Friedrichshafen auf die SVG Lüneburg.