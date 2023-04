Celtics und Knights in nächster Playoff-Runde

Atlanta. In Atlanta holte der NBA-Rekordmeister ein 128:124 und verbuchte damit den notwendigen vierten Sieg zum Einzug ins Halbfinale der Eastern Conference. Die Serie gegen die Hawks endete 4:2. Das erste Duell mit den 76ers haben die Celtics in der deutschen Nacht zu Dienstag.

In Spiel sechs erarbeiteten sich die Celtics früh einen komfortablen Vorsprung, gerieten danach aber mehrfach in Rückstand. Im Schlussviertel übernahmen Jayson Tatum und Marcus Smart mehr und mehr die Kontrolle und sicherten den notwendigen Sieg zum Weiterkommen. Tatum kam auf 30 Punkte, Smart hatte 22. Bester Werfer der Celtics war Jaylen Brown mit 32 Zählern.

Auch Golden Knights weiter

Indes setzten sich die Vegas Golden Knights gegen die Winnipeg Jets durch. Im fünften Spiel gegen das Team aus Kanada holten die Golden Knights ein 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) und damit den notwendigen Sieg zum 4:1 und dem Weiterkommen. Im Halbfinale der Western Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga treffen die Golden Knights entweder auf die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl oder die Los Angeles Kings. Vor Spiel fünf in der Nacht zu Sonntag steht es in dieser Serie 3:2 für die Oilers.

Zuvor hatten die Tampa Bay Lightning ein frühes Ausscheiden verhindert und gegen die Toronto Maple Leafs 4:2 gewonnen. In der Serie steht es nun 3:2 für Toronto. Den New Jersey Devils fehlt nach dem 4:0 gegen die New York Rangers ein weiterer Sieg zum Einzug ins Halbfinale. In der Serie steht es 3:2 für die Devils.