BVB legt im Titelkampf vor - Schalke siegt am Tabellenende

Berlin. Borussia Dortmund hat zumindest für einen Tag die Spitze der Fußball-Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Edin Terzic feierte durch das 1:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim den neunten Pflichtspielsieg in diesem Jahr und verdrängte den FC Bayern München mit 46 Punkten vorerst von der Tabellenspitze.

Der Titelverteidiger (43 Punkte) kann mit einem Heimsieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Verfolger Union Berlin (43) den BVB wieder überholen. Theoretisch hat auch Union noch die Chance, den 22. Spieltag als Spitzenreiter abzuschließen.

Leipzig besiegt Frankfurt

RB Leipzig (42) hat ebenfalls seine Titelchancen durch ein 2:1 (2:0)-Erfolg im Duell der Champions-League-Achtelfinalisten gegen Eintracht Frankfurt gewahrt. Im Abstiegskampf gelang dem FC Schalke 04 nach zuletzt vier 0:0 der erste Sieg seit dreieinhalb Monaten. Mit 2:1 (2:0) setzten sich die Königsblauen im Abendspiel gegen den VfB Stuttgart durch und kamen auch auf die Schwaben bis auf drei Punkte ran, während der schwache VfL Bochum durch das 0:3 (0:2) bei Aufsteiger Werder Bremen einen Rückschlag erlitt.

Der VfL fiel auf einen direkten Abstiegsplatz zurück mit ebenfalls drei Punkten Vorsprung auf Schalke. Derweil schaffte Hertha BSC zu Hause einen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Augsburg und rückte vorerst auf Platz 14 vor. Außerdem siegte der VfL Wolfsburg mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Köln.

In einer hart umkämpften Partie war es einmal mehr Julian Brandt, der Dortmund auf die Siegerstraße brachte. Nach einem Freistoß von Kapitän Marco Reus beförderte der Nationalspieler den Ball mit dem Rücken ins Tor zum 1:0 (43. Minute). Brandt traf damit in vier Bundesligaspielen in Folge. Schiedsrichter Martin Petersen schaute sich bei zwei strittigen Situationen die Videobilder im Stadion an.

Leipzig erwischte einen Traumstart und führte durch das erste Liga-Tor von Timo Werner seit einem Monat auf Vorlage von Emil Forsberg verdient früh mit 1:0 (6.). In der 40. Minute legte Werner auf Forsberg zum 2:0 auf. Für die Eintracht verkürzte Djibril Sow (61.) - mehr gelang den Hessen aber nicht mehr.

Siege für Wolfsburg, Werder, Hertha und Schalke

In Köln ging Wolfsburg durch Yannick Gerhardt (4.) früh in Führung, in der zweiten Halbzeit bescherte Maximilian Arnold (68./Foulelfmeter) den Wölfen das 2:0.

Die Bochumer liefen nach einer halben Stunde dem Rückstand durch einen Treffer von Nationalspieler Niclas Füllkrug (29.) hinterher. Niklas Schmidt (43.) und Marvin Ducksch (59.) machten den Werder-Sieg perfekt.

Bei Schneefall im Berliner Olympiastadion trafen Marco Richter (61.) und Dodi Lukebakio (70.) im zweiten Durchgang zum verdienten und wichtigen Hertha-Heimsieg gegen Augsburg.

In Gelsenkirchen sorgten die Tore von Dominick Drexler (10.) und Marius Bülter (40.) für den ersten Schalker Sieg in der Meisterschaft seit dem 1:0 gegen den FSV Mainz 05 am 9. November vergangenen Jahres. Für die Gäste aus Stuttgart traf Borna Sosa (63.).