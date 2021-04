BVB glaubt wieder an seine Stärke

Dortmund. Borussia Dortmund geht mit Zuversicht in das Endspiel um Europa. Inspiriert durch das mühselige, aber verdiente 2:0 (1:0) über Union Berlin nahmen alle Beteiligten schon kurz nach dem Schlusspfiff die kommende Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg ins Visier. Drei Siege in Serie schüren beim Tabellenfünften den Glauben an ein Happy End im Kampf um einen Champions-League-Platz. BVB-Trainer Edin Terzic verwies auf die große Bedeutung des Duells mit dem fünf Zähler besseren Dritten: „Da geht es nicht nur um drei Punkte, sondern um die Chance, einen Konkurrenten an sich ranzuziehen.“

Eigentlich schien der BVB nach dem 1:2 Anfang April gegen Frankfurt bei sieben Punkten Abstand auf die Königsklassen-Ränge aus dem Rennen. „Da wurden wir dafür belächelt, dass wir gesagt haben, wir kämpfen bis zum Ende“, kommentierte Terzic. Doch wie gegen Stuttgart (3:2) und Bremen (4:1) setzte der Revierclub auch gegen die „Eisernen“ seine Aufholjagd dank der Tore von Marco Reus (27.) und Raphael Guerreiro (88.) fort.

Mats Hummels fehlt Borussia Dortmund durch eine Gelb-Sperre. © dpa

„Nun wollen wir den Abstand zu Wolfsburg auf zwei Punkte verringern. Genauso müssen wir dieses Spiel annehmen und brauchen eine extrem gute Leistung“, sagte Terzic voller Hoffnung auf eine Fortsetzung des positiven Trends.

Drei Siege in Serie

Ähnlich wie der Fußballlehrer sprach auch das erst 17 Jahre alte Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham von einem „entscheidenden Spiel“: „Wir haben gezeigt, dass wir in wichtigen Partien gut sein können. Das wollen wir am Samstag auch wieder zeigen.“

Ganz ungetrübt ist die Vorfreude auf das richtungsweisende Kräftemessen mit Wolfsburg aber nicht. Schließlich muss der BVB ohne Abwehrchef Mats Hummels planen. Der Weltmeister von 2014 sah gegen Union in der 72. Minute nach einem Foul an Petar Musa weit außerhalb der Gefahrenzone die fünfte Gelbe Karte und ist deshalb für ein Spiel gesperrt. dpa