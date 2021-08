Burkardt hofft auf den Durchbruch

Mainz. Jonathan Burkardt ist ein Juwel, das schon in vielen Situationen geglänzt hat. Was in dem flinken Stürmer des Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 steckt, hat der 21-Jährige schon mehrfach in der Vorsaison gezeigt, auch beim letztlich mühevollen Pokalspiel am Sonntag in Elversberg stach der Blondschopf heraus.

Erst rettete er beim 8:7 (2:2, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen gegen den wacker kämpfenden Viertligisten seine feldüberlegenen Mainzer kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 in die Verlängerung. Dort glich er erneut aus und brachte den Favoriten ins Elfmeterschießen. Dabei bewies der U21-Europameister Nervenstärke vom Punkt und traf eiskalt.

Jonathan Burkardt (2.v.l.) jubelt nach seinem Tor zum 1:1. © dpa

Nicht von ungefähr wurde er nach der Partie als „Man-of-the-Match“ ausgezeichnet. „Das bedeutet, dass ich heute auch ins Tor getroffen habe. Wäre ich ohne Tor herausgegangen, bei den ganzen versemmelten Chancen, wäre ich es nicht geworden. Deswegen bin ich stolz, dass ich doch zweimal treffen konnte“, sagte er selbstkritisch.

Vom Coach bekam Burkardt ebenfalls Lob und einen Rat. „Ich glaube, er hatte sehr viele Torschüsse. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo Jonny weiß, dass er daran arbeiten muss“, sagte Bo Svensson. „Aber der Junge hat Qualität und gewinnt auch an Mentalität dazu. Ich fand seine Leistung gut, er hätte nur mal früher die Tore machen können.“

In der für Mainz am kommenden Sonntag gegen RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky) beginnenden Bundesliga-Saison könnte Burkardt sein Potenzial nun voll ausschöpfen. Der 21-Jährige ist dribbelstark und arbeitet gut im Gegenpressing. Zudem ist er variabel einsetzbar. Sowohl in der Spitze oder als hängender Stürmer oder auf den Außenbahnen – Burkardt macht seine Sache mehr als ordentlich. dpa