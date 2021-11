Burghardt als Anschieberin

Frankfurt. Leichtathletin Alexandra Burghardt steht vor ihrem Debüt als Bobanschieberin. Wie „leichtathletik.de“ berichtete, plant die aktuell schnellste deutsche Sprinterin den ersten Start mit Olympiasiegerin Mariama Jamanka (BRC Thüringen) beim Weltcup am 28. November in Innsbruck. Die Olympia-Halbfinalistin mit der Sprint-Staffel von Tokio ist im Jahr 2021 mit 11,01 Sekunden die schnellste 100-Meter-Zeit der deutschen Frauen gerannt. Am Wochenende fährt Jamanka in Innsbruck aber noch mit Anschieberin Kira Lipperheide (TV Gladbeck). Wenn der Einstand für Burghardt im Zweierbob mit Weltklassepilotin Jamanka gelingen sollte, wäre für die 27-Jährige von der LG Gendorf Wacker Burghausen sechs Monate nach den Tokio-Spielen auch ein Start bei den Winterspielen in Tokio (4. bis 20. Februar) nicht ausgeschlossen. dpa

