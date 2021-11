Marcel Reich-Ranicki hatte wohl eher kein sprechendes Auto im Sinn, als er behauptete, das Fernsehen würde die Klugen klüger und die Dummen dümmer machen. Der Deutschen liebster und schärfster Literaturkritiker dürfte sich eher auf Arte und 3sat gut unterhalten gefühlt haben, als vom nachmittäglichen RTL-Programm. Wichtig ist, was aus den Möglichkeiten gemacht wird. Die Quintessenz des Stürmer-Daseins perfektionierter Kinder und Jugendlicher in den 80er-Jahren. Schulranzen in die Ecke, Glotze an, Knight Rider anschauen. Das Extrakt der komplexen Handlung: Mann und Auto jagen Verbrecher, Auto kann sprechen und springen. Letztere Funktion nennt sich Turbo Boost. Womit nun der Bogen zur Aktualität geschlagen wäre. Boost, da war doch was.

Für all jene, die David Hasselhoffs darstellerische Künste bewundern durften, ist klar, dass der Boost etwas Energetisches, Positives darstellt: einen Schub eben. Die lapidare deutsche Hilfskonstruktion „Auffrischungsimpfung“ regt nur wenig dazu an, sich ein drittes Mal die Nadel in den Oberarm stechen zu lassen. Boostern aber, ja immer schön rein damit.

Wenngleich anzunehmen ist, dass in den kommenden Jahren noch häufiger das Vakzin verboostert wird, bietet das Wort doch noch zahlreiche andere Anwendungsgebiete, um vermeintlich Schmerzhaftes angenehm zu umschreiben. Ein Trainingslager beispielsweise ist unwillkürlich mit Schmerz und Schweiß verbunden. Es dient der Auffrischung körperlicher Kräfte. Unter dem Namen „Body Booster“ließen sich Athletinnen und Athleten sicherlich weitaus lieber schinden. Klingt nicht nach abgestandenem Schweiß in einer fensterlosen von Weichbodenmatten übersäten Dreifachturnhalle. „Booster Camp“ statt Trainingslager. Nachsitzen in der Schule wird zum „Booster Learning“. Die Mahngebühr wird mit einem Lächeln überwiesen, heißt sie doch fortan „Booster-Payment“. Überstunden? Quatsch. „Booster-Working“!

Für die Verfolgung der Bösewichte nutzte Michael Knight übrigens den „Super Pursuit Mode“ seines Autos – was so viel wie „Verfolgungs-Modus“ bedeutet. Damit wiederum ließe sich das leicht angestaubte „Fangen“ etwas boostern. „Pursuit-Running“ hat das Zeug zur hippen Szenesportart.

