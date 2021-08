Boll spielt um Gold

Tokio. Nach seinem verwandelten Matchball fiel Dimitrij Ovtcharov seinen Teamkollegen glücklich in die Arme und ließ sich dann auf den Hallenboden sinken. In einem Halbfinal-Krimi gegen Japan haben sich Deutschlands Tischtennis-Männer Olympia-Silber gesichert und sind damit so erfolgreich wie seit 2008 nicht mehr. 13 Jahre nach dem Finaleinzug von Peking gelang dem Team mit einem 3:2 gegen den Gastgeber wieder der Einzug ins Endspiel. Nachdem Patrick Franziska die Entscheidung noch überraschend knapp verfehlte, sorgte Ovtcharov im letzten Match für den dritten Punkt. Um den Erfolg zu vergolden, benötigt die an Position zwei gesetzte Auswahl am Freitag (12.30 Uhr MESZ) eine Sensation gegen Dauersieger China um Einzel-Olympiasieger Ma Long.

„Ich bin mega stolz. Wir sind hierher gekommen, um jetzt auch Gold zu gewinnen“, sagte Franziska, nachdem er mit seinen Kollegen nur kurz über den Erfolg jubelte. „Wir sind noch nicht fertig“, ergänzte der starke Ovtcharov. Timo Boll wollte das Finale gegen die Chinesen auch nicht schon vorher abschenken: „Ich denke, wir sollten an uns glauben. Es muss erst gespielt werden.“ dpa