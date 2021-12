Vermutlich hätte er einer werden können, der den Vergleich mit Gerd Müller nicht hätte zu scheuen brauchen. Aber bei ihm sind viele Dinge nicht so gelaufen, wie man sich das hätte vorstellen können. Was lief – und was alles nicht lief im Leben des Erwin Kostedde, hat Alexander Heflik aufgeschrieben. Es ist ein Buch geworden, das einen nicht loslässt, die Geschichte über „Deutschlands ersten schwarzen Nationalspieler“ geht unter die Haut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Getty Images/iStockphoto

Fünf Jahre, sagt Heflik, hat er an diesem Buch gearbeitet. Heflik hat geschafft, was andere nicht schafften. Der Sportjournalist aus Münster hat Kostedde zum Reden gebracht. Über seine bizarre Karriere und über das Gefühl, mit anderer Hautfarbe als Mensch zweiter Klasse wahrgenommen zu werden. „Wo habt ihr den denn geklaut?“, haben sie seine Mutter gefragt. Der Vater war ein amerikanischer GI, über dessen Identität das Nachkriegskind nie etwas erfahren hat. Die Mutter verweigerte bei diesem Thema lebenslang jeden Kommentar, Mitschüler gaben ihm Ratschläge, wie man seine Hautfarbe ändern kann: „Du musst dich mehr waschen, eine Stunde lang mit Kernseife.“ Hefliks Buch ist auch ein Buch über den täglichen Rassismus in Deutschland.

Alexander Heflik Erwin Kostedde, Biografie Die Werkstatt 19,90 ... Alexander Heflik Erwin Kostedde, Biografie Die Werkstatt 19,90 Euro

Beim Straßenfußball blüht Kostedde auf, Fußball ist früh seine Welt und wird seine Welt bleiben. Aber schon mit 13 taucht er in die Bahnhofszene von Münster ab, eine Bar wird zur Anlaufstelle . . .