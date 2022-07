DFB-Pokal Bitteres Bayer-Aus - FC Köln scheitert im Elfmeterschießen

Sonst sind Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln rheinische Rivalen in der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des DFB-Pokals in dieser Saison teilen sie das gleiche Schicksal: Aus in der 1. Runde.