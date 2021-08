Bittere Tränen

Tokio. Deutschlands Hockey-Spielerinnen kauerten nach dem brutal geplatzten Traum von der fünften Olympia-Medaille niedergeschlagen auf dem Feld und vergossen Tränen der Enttäuschung. Nach der 0:3 (0:2)-Pleite im Viertelfinale gegen Argentinien kehren die DHB-Damen ohne das erhoffte Edelmetall von den Sommerspielen in Tokio in die Heimat zurück. „Die Enttäuschung ist groß. Es wird eine ganze Weile dauern, bis wir das verdauen werden“, sagte Bundestrainer Xavier Reckinger. Noch Minuten nach dem Abpfiff rangen seine Schützlinge sichtlich um Fassung. „Das ist eine mega Enttäuschung. Ich will nur noch nach Hause zur Familie und mich ablenken“, sagte Kapitänin Nike Lorenz. „Wir machen ein richtig schlechtes Spiel im Turnier – und das ausgerechnet heute.“

Von Beginn an dominierte der zweimalige Weltmeister die Partie und ließ den ganz in Schwarz spielenden DHB-Damen bei schwüler Hitze von über 30 Grad nicht den Hauch einer Chance. „Wir arbeiten seit 2018 daran, solche Spiele erfolgreich zu bestreiten, aber wir konnten unseren Plan nicht umsetzen und haben keine Lösungen gefunden“, sagte der Bundestrainer. „So ist der Leistungssport.“ Agustina Albertarrio (27.), Maria Jose Granatto (29.) und Valentina Raposo (52.) schossen den Sieg für die überlegenen Südamerikanerinnen heraus. dpa