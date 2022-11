Billie Jean King Cup: Jule Niemeier gegen Ana Konjuh

Rijeka. Anstatt gegen die kroatische Nummer eins Petra Martic spielt Deutschlands Spitzenspielerin heute (14.00 Uhr/Tennis Channel) gegen Ana Konjuh. Das teilten die Gastgeberinnen zwei Stunden vor der Partie in Rijeka mit.

Schon am Freitag hatte sich die Gegnerin von Niemeier kurzfristig geändert. Anstatt gegen die verletzte Donna Vekic musste die 23 Jahre alte Dortmunderin gegen die erst 16 Jahre alte Petra Marcinko antreten und verlor deutlich mit 3:6, 2:6.

Da Eva Lys zuvor gegen Martic überraschend klar in zwei Sätzen gewonnen hatte, steht es nach dem ersten Tag 1:1. Lys trifft am Samstag in ihrem zweiten Einzel für Deutschland auf Marcinko. Sollte es danach 2:2 stehen, würde die Entscheidung über den Verbleib in der Weltgruppe im abschließenden Doppel fallen.