Bilder für die Ewigkeit und den Kopf

Peking. Es ist ein bisschen wie bei einer Hochzeit. Es geht grundsätzlich um die Trauung, aber man möchte von diesem besonderen Tag einfach auch besondere Fotos. Das sind für die Teilnehmer an Olympischen Spielen idealerweise Fotos von einer würdevollen, emotionalen Siegerehrung, Fotos mit Medaille. Bilder für die Ewigkeit wie für den Kopf. „Ich habe mir gesagt: Genieße das jetzt, sauge das auf, jede Sekunde. Das bleibt für die Ewigkeit. Das ist tief verschlossen“, erzählt Biathletin Denise Herrmann, die am Montag das Rennen über 15 Kilometer gewonnen und am Dienstagabend das zugehörige Goldstück in Empfang genommen hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie festlich und würdevoll können Siegerehrungen in Zeiten der Pandemie sein? Bei den Olympischen Spielen von Peking gibt es drei große Bühnen für die Medaillenzeremonie, in jeder olympischen Region eine: in Peking, in Yanqing und in Zhangjiakou. Es sind Hochsicherheitszonen, die Kontrollen sind strenger als am Flughafen. Die Zahl der Gäste ist wiederum überschaubar: Jeder Sportler darf zehn Personen mitbringen. Es ist eine Art Familienfeier, ohne dass Eltern, Verwandte und enge Freunde dabei sein können. Aber es sind die dabei, mit denen die Athletinnen und Athleten die meiste Zeit in den vergangenen Jahren verbracht haben: Trainer, Betreuer, Teamkollegen. „Schon schade“, sagt Denise Herrmann, aber es sei schön, „dass unter den Bedingungen überhaupt jemand dabei sein durfte“.

Biathletin Denise Herrmann präsentiert ihre Goldmedaille.

Strahlende Volunteers bemühen sich um Stimmung, schwenken Fähnchen. Die Bühne, ganz in Blau, da und dort mit weißen Konturen der Chinesischen Mauer, hat unheimlich Tiefe. Es ist eine blaue Wohlfühlzone. „Es war ein Genuss“, sagt Denise Herrmann. Zwei Volunteers vor der Bühne halten jeweils ein Schild mit der Aufschrift „Mask on“ beziehungsweise „Mask off“ in der Hand. Mit Maske, ohne Maske – der Ablauf der Feier ist minuziös geplant, es ist immer und überall der gleiche Ablauf. „Man muss nur stupide folgen“, sagt Herrmann. So war es schon 2014, als sie bei den Spielen in Sotschi Bronze mit der Langlauf-Staffel überreicht bekam. Diesmal muss sie sich die Medaille selber nehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„So ein Stück Gold ist sehr, sehr magisch. Es ist auch sehr, sehr schwer.“ Und daran hänge ziemlich viel Arbeit dran, Zeit und Energie von sehr vielen Menschen. Deshalb sei der Moment mit der Hymne immer sehr speziell. „Da fühle ich mich extrem privilegiert, dass ich diese Emotionen erleben durfte.“ Es ist ein Gewinn, die Medaillenübergabe vom Wettkampf und den ersten Emotionen abzukoppeln. Die goldenen Momente, die Stunden des Glücks sind so noch ein paar Augenblicke länger. Denise Herrmann, für die es am Freitag (10 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem olympischen Sprint-Wettbewerb weiter geht, sagt es so: „Es war eine schöne Situation, hier zu stehen und den Moment sacken zu lassen.“

Die Gastgeber machen das gut. Festlich. Würdevoll. Streng nach Protokoll.