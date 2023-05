«Bild»: Bellingham lehnt Verlängerung beim BVB bis 2026 ab

Dortmund. Dies habe der 19-Jährige für sich entschieden, obwohl ihm auch deutlich verbessertes Gehalt angeboten werde. Der Kontrakt des englischen Nationalspielers in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

Seit Wochen gibt es Spekulationen über einen Wechsel von Bellingham zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte am Sonntag vor dem 6:0-Heimsieg der Dortmund gegen den VfL Wolfsburg indes betont: «Aktuell gibt es keinen neuen Stand, kein Angebot, nichts, was wir verkünden können.» Kehl ergänzte: «Dass die Gerüchte um solch einen Spieler Fahrt aufnehmen, ist nicht verwunderlich. Die Saison geht in die Endphase, auch in den anderen Ligen.»

Bellingham hatte mit zwei Treffern dazu beigetragen, dass der BVB drei Spieltage vor Schluss nur einen Punkt Rückstand auf Rekordmeister Bayern München hat. Er war im Sommer 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB gekommen.