Letztes Rennen in Oslo Biathlon-Olympiasiegerin Herrmann-Wick beendet Karriere

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick beendet an diesem Sonntag ihre sportliche Karriere. Die drei noch anstehenden Rennen beim Saisonfinale am Holmenkollen in Oslo werden ihre letzten als Skijägerin sein.