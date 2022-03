Besondere Begrüßung für den Schiri

Der Fußball ist schon häufig eine unheilvolle Allianz mit der Musik eingegangen. Beckenbauer sedierte ganze Fankurven, indem er von guten Freunden trällerte, die niemand trennen könne. Ach, hätte ihn doch nur jemand zumindest vom Mikrofon getrennt. Der Versuch der deutschen Nationalmannschaft, zusammen mit den Village People die Charts zu stürmen, scheiterte ebenso krachend wie der Kurztrip zur WM in die USA 1994. „Far Away in America“ stand der Pokal, während die Fans in Deutschland noch ihre Trommelfelle flicken lassen mussten.

Natürlich aber gehören Fußball und Musik zusammen. Nicht immer aber passt, was zusammengehört. Das wird sich zumindest in Barcelona ändern. Der finanziell leicht aus der Bahn geratene Klub geht ab dem Sommer eine Liaison mit dem Musikstreaming-Anbieter Spotify ein. Das bringt rund 70 Millionen Euro pro Jahr. Bei etwa 1,3 Milliarden Euro Verbindlichkeiten kann der Anastacia-Hit „Paid My Dues“ allenfalls mit einem Augenzwinkern angespielt werden. Immerhin aber dürfte das Arrangement ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Bisher meinten die Stadion-DJs, mit möglichst eingängigem Rock-und-Pop-Brei die Anhängerinnen und Anhänger am schnellsten zum Biertrinken animieren zu können. Wahrscheinlich hat es sogar geklappt.

Spotify aber behauptet, passgenaue Musik für jeden und jede auszuspielen. Dann muss der arme Bryan Adams nicht mehr vom Sommer 69 schwärmen. Hat ja mit Fußball nichts zu tun (er sang ja wohl eher nicht vom ersten Bundesliga-Titel des FC Bayern). Nun darf sich zumindest im Nou Camp sogar der Linienrichter über die passende musikalische Begrüßung freuen, wenn Johnny Cash „Walk The Line“ singt. Sollte Lionel Messi mit der Pariser Truppe in seiner alten Heimat auflaufen, steht gleich eine ganze Playlist parat. U2 („With Or Without You“), die Jackson 5 („I Want You Back“) und Matthias Reim („Verdammt ich lieb’ dich“) würden den verlorenen Sohn willkommen heißen. Manchester City würde auch passend begrüßt werden („Money, Money, Money“). Schiedsrichter wissen wiederum sofort, was von ihnen gehalten wird, wenn die Beastie Boys schon vor dem Spiel „Sabotage“ beklagen, und nach der Partie kündet David Bowie von den „Heroes“, die mal wieder einen glorreichen Sieg gegen irgendein Mittelklasseteam eingefahren haben. Geht eigentlich auch ohne Spotify.

